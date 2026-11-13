Președintele AUR, George Simion, a criticat Comisia Europeană și politicile Uniunii Europene, în discursul susținut la Forumul Europa – „Viziune, Identitate, Educație”, organizat la Palatul Parlamentului din București. Liderul partidului a acuzat instituțiile europene că ignoră interesele statelor membre și a susținut că democrația din România este amenințată, invocând inclusiv anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

George Simion a deschis cele trei zile de conferințe și dezbateri dedicate viitorului Europei cu un discurs despre suveranitatea națională, libertate și rolul instituțiilor europene. Președintele AUR a contestat direcția politică a Uniunii Europene, afirmând că deciziile privind viitorul continentului ar trebui să aparțină statelor membre, nu funcționarilor de la Bruxelles.

La eveniment participă reprezentanți din peste 55 de țări, iar organizatorii au anunțat prezența a 280 de invitați străini. Printre participanții menționați se numără Adam Bielan, președintele Partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, secretarul general al formațiunii, Antonio Giordano, Dirk Toten, din Statele Unite, fostul europarlamentar polonez Ryszard Czarnecki, o reprezentantă din Georgia, Ekaterina, și profesorul Krasnodębski.

În cadrul forumului este programată și lansarea unui manifest inspirat de ideile politicianului polonez Jarosław Kaczyński, pe care Simion l-a descris drept „un mare patriot” și „părintele mișcării de renaștere din Polonia”.

În discursul de deschidere, liderul AUR a făcut referire la istoria Palatului Parlamentului și la schimbările politice prin care a trecut România după căderea regimului comunist. George Simion a susținut că evoluțiile politice actuale reprezintă o amenințare pentru democrație, fără ca aceste afirmații să constituie constatări demonstrate în materialul prezentat.

„Ne întâlnim aici, într-o clădire care a fost martoră la sfârșitul dictaturii, al dictaturii comuniste, al dictaturii sângeroase din România. De asemenea, a fost martoră la renașterea dificilă a democrației românești. Democrația din România, care moare încet, dar sigur”, a declarat George Simion.

Președintele AUR a vorbit și despre începuturile integrării europene, evocând contribuția lui Robert Schuman la dezvoltarea cooperării dintre statele continentului.

„Europa a fost construită de națiuni care au îndurat războiul și devastarea. Robert Schuman a înțeles că cooperarea poate asigura pacea și prosperitatea. Aceasta a fost o realizare istorică, care merită păstrată. Dar ceea ce se întâmplă acum în Uniunea Europeană actuală este inacceptabil”, a mai afirmat acesta.

Potrivit lui Simion, instituțiile europene s-au îndepărtat de obiectivele inițiale ale cooperării dintre state, ajungând să trateze guvernele naționale ca pe obstacole în procesul decizional.

George Simion a comparat mesajele Forumului Europa cu cele promovate în cadrul evenimentului Eurosfat, desfășurat tot la București. Liderul AUR l-a criticat pe fostul premier belgian Guy Verhofstadt, făcând referire la volumul acestuia, „Înfrângerea trumpismului”. George Simion a afirmat că prioritățile politice ale participanților la Forumul Europa sunt diferite de cele susținute de Verhofstadt.

„Domnul Verhofstadt este foarte preocupat de înfrângerea trumpismului. Noi, pe de altă parte, suntem foarte preocupați de oamenii pe care Europa i-a lăsat în urmă”, a declarat liderul AUR.

În continuarea discursului, președintele partidului a enumerat problemele pe care consideră că autoritățile europene și guvernele naționale ar trebui să le trateze cu prioritate. Acesta a făcut referire la costul energiei, siguranța frontierelor și a străzilor, locurile de muncă, posibilitatea întemeierii unei familii, menținerea păcii și păstrarea identității culturale.

„Acestea nu sunt cerințe exagerate. Sunt responsabilitățile de bază ale unui guvern”, a spus el.

Simion a criticat și politicile europene în domeniul energiei, asociind creșterea prețurilor cu măsurile incluse în Pactul Verde European.

„Dacă energia electrică la prețuri accesibile a devenit o cerere populistă, poate că cei aflați la putere ar trebui să se întrebe de ce au făcut energia electrică atât de scumpă. Poate că este din cauza marelui și noului «Green Deal». Vom aborda toate subiectele”, a afirmat Simion.

O altă parte a intervenției a vizat conceptul de „capitalism popular”, prezentat într-un capitol al cărții lui Guy Verhofstadt. Președintele AUR a comparat această formulare cu termenul de „democrație populară”, utilizat în statele comuniste din Europa de Est după Al Doilea Război Mondial. Pornind de la această comparație, Simion a acuzat Comisia Europeană că promovează o direcție politică asemănătoare unor practici de care România s-a desprins după 1989.

„Iar actuala Comisie Europeană, prin toate acțiunile sale, se întoarce din ce în ce mai mult exact la ceea ce România a evitat în 1989. România și alte țări”, a declarat Simion.

Liderul AUR a abordat și manifestația programată pentru sâmbătă, 14 noiembrie, susținând că autoritățile încearcă să împiedice desfășurarea acesteia. În același context, el a formulat acuzații privind situația libertăților democratice din România, existența unor presupuşi deținuți politici și restricționarea activității unor televiziuni.

„De exemplu, mâine avem o manifestație, iar autoritățile încearcă să o interzică. Ne transformăm din ce în ce mai mult într-o dictatură. În România avem deținuți politici închiși în închisoare. Avem canale de televiziune interzise, iar cele care au rămas sunt doar cele pro-guvernamentale. Și, după cum știți, aici, în România, am avut alegeri anulate”, a afirmat George Simion.

Afirmațiile privind deținuții politici și situația televiziunilor reprezintă acuzații ale liderului AUR, fără dovezi prezentate în informațiile care stau la baza articolului.

George Simion a extins criticile privind statul de drept și asupra situației politice din Polonia. Liderul AUR a susținut că în această țară au existat măsuri împotriva conducerii Tribunalului Constituțional, în contextul unor confruntări cu forțele de ordine.

Acesta a afirmat că „prietenii noștri polonezi au asistat la suspendarea președintelui și a vicepreședintelui Tribunalului Constituțional, pe fondul unei confruntări brutale cu forțele de ordine”. George Simion a criticat reacția instituțiilor europene față de evenimentele pe care le-a invocat.

„Nu am auzit niciun cuvânt despre statul de drept în acest caz din partea Bruxelles-ului. Să nu ne înșelăm, statul de drept nu este proprietatea Comisiei Europene. Este un standard care trebuie să fie obligatoriu pentru toți, inclusiv pentru cei care pretind că îl apără”, a spus liderul AUR.

În finalul intervenției, președintele partidului a revenit asupra anulării alegerilor prezidențiale din România, din decembrie 2024, și a rezultatului obținut de Călin Georgescu în primul tur de scrutin. Acesta a asociat evenimentele din România cu dezbaterile privind funcționarea instanțelor constituționale și cu afirmațiile făcute de Guy Verhofstadt.