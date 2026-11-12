Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT într-un dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în care este inculpat și omul de afaceri Ionel Rusen.

Anchetatorii îi acuză de constituirea unui grup infracțional organizat și de înșelăciune în formă continuată, într-o cauză care vizează obținerea unor garanții financiare de la un om de afaceri român, sub pretextul acordării unor împrumuturi de milioane de euro.

Potrivit informațiilor comunicate de DIICOT la 12 noiembrie 2026, presupusele fapte s-ar fi desfășurat între septembrie 2021 și octombrie 2023, în România și Marea Britanie.

Procurorii susțin că grupul ar fi folosit promisiunea unor finanțări externe pentru a determina o societate comercială să transfere bani în conturi asociate unor entități din străinătate.

Cei doi inculpați se află în arest preventiv, iar ancheta continuă în privința unui cetățean italian și a altor posibili participanți.

Conform anchetatorilor, grupul ar fi fost constituit în septembrie 2021 și ar fi acționat până în octombrie 2023. Procurorii susțin că membrii acestuia urmăreau să obțină bani de la oameni de afaceri români, promițându-le accesul la finanțări prin intermediul unor instituții bancare din străinătate.

În comunicatul DIICOT, Călin Georgescu este indicat drept persoana care ar fi coordonat activitatea grupului. Potrivit acuzațiilor, ceilalți participanți ar fi fost prezentați drept oameni de afaceri cu funcții de conducere în societăți comerciale străine și cu acces la resurse financiare importante.

Schema ar fi presupus solicitarea unor garanții bănești înainte de acordarea creditelor promise. Procurorii susțin că aceste sume nu urmau să fie folosite în scopul declarat, ci ar fi intrat în posesia membrilor grupului.

Unul dintre episoadele descrise în rechizitoriu vizează reprezentantul unei societăți comerciale românești, căruia i-ar fi fost promisă o finanțare de 6 milioane de euro printr-un contract de creditare cu o instituție financiară despre care inculpații ar fi afirmat că funcționează în Marea Britanie.

Potrivit DIICOT, instituția respectivă avea, în realitate, sediul în Uniunea Comorelor, în Africa de Est. Omul de afaceri Ionel Rusen și cetățeanul italian ar fi susținut că dețin funcții de conducere în cadrul acesteia.

Pentru obținerea finanțării, reprezentantului societății i s-ar fi solicitat depunerea unei garanții financiare. În decembrie 2021, acesta ar fi transferat două sume de bani, la date diferite: 2.500 de euro și 1.000.000 de euro.

Banii nu ar fi ajuns într-un cont al băncii despre care fusese informat, ci într-un cont aparținând unei entități financiare cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la o bancă din Elveția, potrivit procurorilor.

Anchetatorii susțin că, în ianuarie 2022, reprezentantului societății i s-a comunicat că valoarea finanțării ar putea fi majorată de la 6 milioane la 15 milioane de euro.

Pentru această suplimentare ar fi fost solicitată o nouă garanție. În urma acestei promisiuni, victima ar fi transferat încă 100.000 de euro, pe același traseu financiar.

Astfel, cele trei transferuri menționate în comunicatul DIICOT însumează 1.102.500 de euro. Procurorii susțin că banii reprezentau garanții financiare obținute prin inducerea în eroare a reprezentantului societății comerciale.

Prin rechizitoriu, procurorii au dispus trimiterea în judecată a celor doi inculpați și au solicitat menținerea măsurilor asigurătorii, precum și a arestării preventive. Decizia privind aceste măsuri urmează să fie analizată de judecătorul de cameră preliminară și, ulterior, de instanța de judecată.

În același timp, anchetatorii au decis formarea unui dosar separat pentru continuarea cercetărilor în privința cetățeanului italian și a altor persoane care ar putea avea legătură cu presupusele fapte.

Investigația vizează și posibile infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, pe lângă acuzațiile de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Noul dosar reprezintă a treia cauză în care fostul candidat la Președinție este trimis în judecată.

Georgescu este judecat și în dosarul privind presupuse acțiuni împotriva ordinii constituționale, în care este inculpat alături de Horațiu Potra și alte persoane. De asemenea, a fost trimis în judecată într-o cauză privind promovarea în public a ideilor și doctrinelor fasciste și legionare.

În dosarul de înșelăciune, Curtea de Apel București a decis, la 28 octombrie 2026, prelungirea arestării preventive a celor doi inculpați până la 27 noiembrie.

Trimiterea în judecată nu echivalează cu o condamnare. Vinovăția inculpaților urmează să fie stabilită de instanță, în urma procedurilor judiciare.