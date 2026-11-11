Președintele AUR, George Simion, acuză că România se apropie tot mai mult de un regim dictatorial și susține că acest lucru ar fi devenit evident după conferința de presă susținută de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Liderul formațiunii afirmă că partidul său ar fi vizat de un plan de scoatere în afara legii și anunță că va participa la protestul programat sâmbătă.

George Simion a criticat discursul șefului statului, pe care îl acuză că s-a îndepărtat de rolul constituțional de mediator și a lansat atacuri la adresa AUR și a susținătorilor partidului.

„România se apropie din ce în ce mai mult de regimurile dictatoriale. Acest fapt a devenit foarte clar după conferinţa de presă a lui Nicuşor Dan. Deşi atributul său constituţional este cel de mediator, el a perorat 10 minute doar atacuri la adresa noastră şi a românilor care sunt alături de noi”, a transmis George Simion într-un mesaj video publicat pe Facebook.

Președintele AUR susține că formațiunea politică ar fi vizată de demersuri care ar urmări eliminarea sa de pe scena politică, schimbarea conducerii și arestarea lui Călin Georgescu.

„Suntem ţintă acum într-un plan pentru scoaterea partidului nostru în afara legii, înlocuirea conducerii, arestarea lui Călin Georgescu şi acapararea celorlalte forţe din societate care nu sunt obediente. De aceea am spus că ne îndreptăm spre un regim de-a dreptul dictatorial, văzând discursul lui Nicuşor”, a afirmat George Simion.

Acesta a enumerat mai multe situații pe care le consideră dovezi ale degradării climatului democratic din România. Printre acestea se numără interzicerea unor proteste, anularea alegerilor prezidențiale și restricțiile impuse unor reprezentanți ai presei.

„România anului 2026 este o ţară unde protestele opoziţiei sunt interzise fără motivaţie şi o ţară unde alegerile sunt anulate când nu câştigă cine trebuie, o ţară unde presa este cumpărată, interzisă sau intimidate şi unde justiţia răspunde la comenzile sistemului”, a declarat liderul AUR.

Liderul AUR a vorbit și despre organizarea manifestației programate pentru sâmbătă, afirmând că își asumă responsabilitatea pentru pregătirea acesteia, dacă instituțiile statului îi vor solicita acest lucru.

„Dacă vreo instituţie a statului român o va cere, îmi asum responsabilitatea personală pentru organizare. În momente critice se văd caracterele”, a transmis George Simion.

Totodată, acesta a cerut autorităților să asigure condițiile necesare desfășurării manifestației, fără intimidări sau provocări.

George Simion a făcut apel și la participanții la protest să nu răspundă prin violență eventualelor provocări. El a amintit că manifestația este programată într-o zi în care credincioșii ortodocși sărbătoresc lăsatul secului.

„Fac un apel şi la români. Sâmbătă, în ziua protestului, e lăsatul secului pentru credincioşii creştini ortodoxi. Nu abdicăm de la principiile noastre, dar nici nu dăm prilejul unora să-şi facă jocurile. Nu vom răspunde atacurilor şi violenţelor la care suntem supuşi prin aceleaşi mici luce, tot prin violenţă. Am intra astfel în logica tiranilor care au anulat alegerile, tirani care mai au un pas până devin sângeroşi”, a spus președintele AUR.

În mesajul său, George Simion a transmis că susținătorii partidului trebuie să participe la manifestație fără să recurgă la acte violente.

„Nu vă temeţi, niciodată dictatorii nu au sfârşit bine. Dar vă rog să daţi dovadă şi de smerenie, dar şi de demnitate. Ne vedem sâmbătă”, a încheiat liderul AUR.