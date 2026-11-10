AUR a lansat un atac la adresa președintelui Nicușor Dan, după ce acesta a susținut că o eventuală intrare a formațiunii conduse de George Simion la guvernare ar fi dus la retrogradarea ratingului de țară. Reprezentanții partidului îl acuză pe șeful statului că apără partidele care au condus România în ultimii ani și că ignoră problemele economice cu care se confruntă populația.

Într-un comunicat transmis marți seară, reprezentanții AUR au contestat scenariul prezentat de președinte și i-au cerut să prezinte documentele care ar demonstra că agențiile internaționale de rating ar fi considerat partidul un pericol pentru finanțele publice.

Reprezentanții formațiunii au susținut că România se confruntă deja cu probleme economice majore, în condițiile în care AUR nu a participat niciodată la guvernare.

„Am asistat în această seară la o conferință în care locatarul de la Cotroceni a găsit timp să explice cât de periculos ar fi AUR, dar prea puțin pentru a vorbi despre economia țării și nivelul de trai al românilor. Nicușor Dan prezintă scenarii despre o prăbușire economică dacă AUR ar fi ajuns la guvernare, în timp ce România se confruntă deja cu un deficit uriaș, criză energetică, prețuri tot mai mari și taxe care apasă asupra populației și mediului de afaceri. Cine a produs aceste dezechilibre? AUR, care nu a guvernat niciodată, sau partidele care au condus România și pe care bizarul conducător al statului eșuat continuă să le gireze?”, au transmis reprezentanții partidului.

Aceștia au cerut explicații pentru afirmația potrivit căreia o eventuală guvernare AUR ar fi dus la retrogradarea rapidă a României de către agențiile de rating.

„Locatarul de la Cotroceni invocă agențiile de rating și pretinde că o guvernare AUR ar fi adus țara în pragul dezastrului. Îi cerem să prezinte documentele: unde au afirmat Fitch, Standard & Poor’s sau Moody’s că AUR este un pericol pentru finanțele publice? Care raport demonstrează că România ar fi fost retrogradată într-o săptămână?”, se arată în comunicat.

AUR susține că problemele semnalate de agențiile de rating sunt legate de deficitul bugetar, datoria publică și instabilitatea politică acumulate în timpul guvernărilor precedente.

Un alt subiect abordat de reprezentanții AUR a fost modul în care președintele s-a referit la Călin Georgescu, folosind expresia „un anume Georgescu”.

Formațiunea consideră că această formulare este nepotrivită, având în vedere situația juridică a fostului candidat la alegerile prezidențiale din 2024.

„La fel de gravă este ironia sa la adresa lui Călin Georgescu, numit de la tribuna Administrației Prezidențiale „un anume Georgescu”. Vorbim despre un cetățean care a câștigat primul tur al prezidențialelor din 2024 și se află astăzi în arest preventiv, fără să fi fost condamnat.”

AUR a criticat și poziția exprimată de Nicușor Dan în legătură cu protestul programat pentru sâmbătă, 14 noiembrie, în Parcul Izvor. Reprezentanții partidului susțin că dreptul la întrunire nu ar trebui să depindă de preferințele politice ale autorităților.

În comunicat, formațiunea condusă de George Simion a adus în discuție și promisiunile electorale privind menținerea taxelor și creșterea veniturilor populației.

Reprezentanții AUR au criticat partidele care au promis că TVA nu va crește și că salariile și pensiile vor fi majorate, dar care au ajuns ulterior să susțină măsuri fiscale suplimentare.

„Cât despre populism, Nicușor Dan ar trebui să se uite spre partidele și candidații care au promis că nu vor crește taxele, că TVA va rămâne nemodificat și că salariile și pensiile vor crește. Tocmai cei care au făcut aceste promisiuni au majorat povara fiscală și vin acum cu alte garanții pentru 2027. Grindeanu spune că taxele nu vor crește, în timp ce Nazare și premierul Niculescu refuză să confirme.”

AUR a cerut explicații și despre măsurile pregătite pentru perioada de iarnă, reducerea cheltuielilor publice și corectarea dezechilibrelor bugetare.

Reprezentanții partidului au readus în discuție și anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. Aceștia susțin că românii așteaptă în continuare documentul promis de președintele Nicușor Dan, precum și explicații complete despre decizia care a dus la anularea scrutinului.

În finalul comunicatului, AUR l-a acuzat pe șeful statului că prin criticile repetate la adresa formațiunii adâncește diviziunile din societate și ignoră o parte importantă a electoratului.

„Nicușor Dan trebuie să înțeleagă că președintele reprezintă întreaga națiune, inclusiv milioanele de români care nu l-au votat. Atacurile repetate împotriva unui partid parlamentar și disprețul față de alegătorii săi adâncesc ruptura din societate.”

Declarațiile formațiunii au venit după conferința de presă susținută marți seară de Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni. Președintele a explicat de ce a exclus AUR de la guvernare și a susținut că partidul condus de George Simion nu oferă suficiente garanții de predictibilitate pentru investitori și piețele financiare.

„Trebuie să dai garanția oamenilor că dacă ajungi să guvernezi ești suficient de încredere, predictibil și știi unde vrei să ajungi. AUR nu este în situația asta azi. O să exemplific: AUR la guvernare ar fi însemnat într-o săptămână retrogradarea ratingului de țară. Acum, nu trebuie să demonstrez nici eu, nici alții că AUR este un partid populist”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a explicat că percepția investitorilor asupra unei formațiuni politice poate influența costurile de finanțare ale României.

„E suficient ca piața financiară să te numească populist și să se comporte cu tine ca atare. Și asta e situația. AUR este considerat partid populist de întreaga piață financiară, investitori, agenții de rating”, a afirmat președintele.