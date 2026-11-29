Abdalla Bashir, medic chirurg și consilier local AUR în municipiul Pașcani, a provocat numeroase reacții negative după ce, în ședința Consiliului Local din 27 noiembrie, a propus exportarea câinilor fără stăpân în țările în care aceștia sunt consumați. Conducerea organizației AUR Iași a respins public ideea, iar în mediul online au apărut solicitări privind demisia alesului local. În urma criticilor, consilierul a revenit asupra declarației și a spus că regretă intervenția.

Gestionarea câinilor fără stăpân a fost unul dintre subiectele discutate în cadrul ședinței Consiliului Local Pașcani din 27 noiembrie. Primarul municipiului, Marius Pintilie, a vorbit despre dificultățile întâmpinate de administrație în găsirea unor locuri pentru animalele capturate de pe străzi. Edilul a explicat că adăpostul utilizat de municipalitate nu mai poate primi alte animale, în condițiile în care autoritățile locale strâng anual câteva sute de câini.

„Fac acţiuni, dar nu avem unde să îi ducem. Nu îi mai primesc la padoc. Este plin. Nu ştiu ce să facem. Am adunat sute de câini. Cheltuim bani. În fiecare an strângem sute de câini de pe străzile din Paşcani şi apar alţii”, a spus primarul. În timpul dezbaterii, consilierul local AUR Abdalla Bashir a propus elaborarea unui program la nivel național prin care animalele fără stăpân să fie trimise în statele în care carnea de câine este consumată. „De ce să nu fie un plan naţional să îi exporte în alte ţări unde se mănâncă. Exportăm oi, exportăm vaci!”, a afirmat consilierul.

Intervenția acestuia a fost urmată de sute de comentarii în mediul online. Numeroși iubitori de animale au criticat propunerea și au cerut autorităților să acorde prioritate programelor de sterilizare și adopție, în locul unor asemenea soluții.

Președintele organizației județene AUR Iași, deputatul Ciprian Paraschiv, a reacționat public după declarațiile făcute de Abdalla Bashir. Parlamentarul a transmis că se delimitează „complet şi fără echivoc” de afirmațiile consilierului din Pașcani și a explicat că formațiunea politică susține protejarea animalelor și aplicarea unor măsuri care să asigure tratarea lor în condiții civilizate.

„Astfel de idei nu fac parte sub nicio formă din doctrina şi valorile AUR, iar susţinerea sau iniţierea unui asemenea proiect legislativ nu intră în discuţie nicio secundă”, a transmis Ciprian Paraschiv.

Deputatul a mai spus că i-a solicitat alesului local să ofere explicații pentru declarațiile pe care le consideră „complet indezirabile”.

Poziția liderului organizației județene a fost susținută și de alți parlamentari AUR. Deputata Lidia Vadim l-a felicitat pentru reacția publică, în timp ce deputatul Tiberiu Barstan a cerut îndepărtarea consilierului din formațiune, afirmând că „acest om nu are ce căuta în rândurile partidului nostru”.

În urma controversei, pe Facebook au fost publicate modele de sesizări adresate persoanelor care doresc să își exprime oficial dezacordul față de propunerea formulată în Consiliul Local Pașcani. Inițiativa vizează transmiterea documentelor către Primăria Pașcani, Prefectura Iași, grupul parlamentar AUR și conducerea centrală a formațiunii politice. Documentul publicat în mediul online face trimitere la articolul 51 din Constituția României, referitor la dreptul de petiționare, și la Ordonanța Guvernului nr. 27/2002, care reglementează soluționarea petițiilor.

Printre cererile formulate se numără verificarea declarațiilor făcute de Abdalla Bashir în ședința din 27 noiembrie, analizarea comportamentului alesului local și prezentarea unei poziții oficiale a municipalității cu privire la propunerea acestuia. Totodată, documentul cuprinde solicitări privind adoptarea eventualelor măsuri legale, în funcție de atribuțiile instituțiilor sesizate, precum și asumarea răspunderii politice și morale de către consilier, inclusiv prin renunțarea la mandat.

„Ori de câte ori întâlniţi asemenea propuneri, indiferent cine le formulează, luaţi atitudine!”, este mesajul transmis de autoarea postării.

Aceasta a criticat abandonarea și maltratarea animalelor, făcând referire la eforturile depuse de organizațiile de profil pentru combaterea cruzimii față de acestea. În aceeași postare au fost abordate subiecte precum eutanasia, vânătoarea, trofeele și comerțul cu blănuri. Autoarea a susținut că protejarea animalelor presupune și identificarea cauzelor abandonului, precum și sancționarea persoanelor responsabile.

Modelul de sesizare include adresele de e-mail [email protected], [email protected] și [email protected], corespunzătoare Primăriei Pașcani, Prefecturii Iași și grupului parlamentar AUR. Pentru conducerea centrală a partidului este menționată pagina oficială de contact a formațiunii.

După reacțiile apărute în spațiul public, consilierul local AUR a declarat că regretă afirmația făcută în timpul ședinței Consiliului Local. Potrivit publicației NewsPascani, Abdalla Bashir a explicat că intervenția sa a reprezentat o opinie personală și nu punctul de vedere oficial al partidului din care face parte.

Medicul chirurg a susținut că remarca a venit pe fondul discuțiilor despre numărul insuficient de locuri în adăposturi și dificultățile autorităților locale de a gestiona situația câinilor abandonați.

Consilierul a spus că își asumă declarația și că regretă formularea acesteia.

Totodată, Abdalla Bashir a anunțat că va cere administrației locale informații privind capacitatea adăposturilor și soluțiile disponibile pentru protejarea animalelor și siguranța locuitorilor. Printre măsurile menționate de acesta se numără sterilizarea și adopția câinilor fără stăpân.

Municipiul Pașcani nu dispune de un adăpost propriu pentru animalele capturate de pe domeniul public. Acestea sunt transportate la un padoc închiriat, situat în zona pădurii Moțca și administrat de o asociație pentru protecția animalelor. Potrivit informațiilor publicate de presa locală, administrația municipală alocă anual aproximativ 150.000 de lei pentru hrana câinilor și serviciile medicale necesare.

Deși câteva sute de animale sunt ridicate în fiecare an de pe străzile municipiului, adăpostul nu mai dispune de locuri suficiente pentru primirea altor câini.

În cadrul ședinței Consiliului Local din 27 noiembrie, aleșii au discutat inclusiv despre posibilitatea eutanasierii animalelor fără stăpân. Primarul Marius Pintilie a evitat să susțină această variantă, invocând responsabilitatea administrativă pe care ar presupune-o adoptarea unei asemenea măsuri.

Președintele Comisiei juridice, Cătălin Conache, a amintit, la rândul său, că anumite hotărâri adoptate anterior de Consiliul Local în acest domeniu au fost contestate în instanță. Edilul a adus în discuție și sterilizarea animalelor, în condițiile în care capturarea repetată a câinilor de pe străzi nu a dus la rezolvarea problemei pe termen lung.