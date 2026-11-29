Unele dintre mesajele difuzate public de Călin Georgescu ar fi fost pregătite de persoana care susține că îi administra conturile online.

Într-un interviu cu Florian Mirea, bărbatul își atribuie redactarea unor citate și texte pentru aparițiile televizate ale candidatului. El vorbește despre discuții aproape zilnice pe Signal, solicitări primite înaintea emisiunilor și formulări pe care Georgescu le-ar fi adaptat.

Invitatul afirmă că relația sa cu Georgescu includea redactarea unor texte scurte, menite să fie rostite în public. „Prima dată mi-a cerut să-i scriu versuri. Scriam citatele, scriam poeziile pe care trebuia să le recite la televizor”, spune acesta.

În discuție este invocată formularea „Trezirea neamului românesc este iminentă”. Bărbatul susține că aceasta îi aparținea, iar Georgescu ar fi modificat-o ulterior. Intervievatorul face legătura cu expresia despre „trezirea în conștiință”.

„A schimbat el forma. Mi-a zis: «Nu vreau mai mult de două versuri»”, afirmă invitatul.

Acesta își revendică un rol central în construirea mesajului mișcării: „Eu am fost creatorul bazei spirituale a acestei mișcări. Alături de el, bineînțeles.”

Potrivit relatării, textele erau pregătite în cadrul unei colaborări directe. Invitatul susține că vorbea cu Georgescu aproape în fiecare dimineață, folosind aplicația Signal: „Eu vorbeam cu el la șapte dimineața, aproape în fiecare zi, pe Signal: 30 de minute, 40 de minute, 20 de minute.”

Bărbatul descrie o relație care ar fi depășit atribuțiile unui administrator de conturi. Spune că între ei se legase o prietenie și că Georgescu înregistrase inclusiv un podcast de la domiciliul său.

„Aveam încredere unul în celălalt, eram o echipă”, afirmă acesta.

În versiunea prezentată, contribuția sa ar fi inclus atât formulările rostite de candidat, cât și gestionarea platformelor prin care acestea ajungeau la public.

Invitatul povestește că Georgescu îi cerea uneori informații cu foarte puțin timp înainte de o apariție televizată.

El redă o asemenea solicitare: „Într-un minut ajung la emisiunea nu știu care. Spune-mi și mie câtă bogăție are România în pământ.”

Relatarea sugerează că pregătirea comunicării includea și răspunsuri rapide la teme pe care candidatul urma să le abordeze.

„Eu eram un one-man show, eu cu el, trei ani de zile”, susține bărbatul.

Invitatul își delimitează textele de alte formulări folosite de Georgescu. Întrebat despre citatele asociate unor filme sau lui Osho, răspunde că acelea nu îi aparțin. „Alea nu sunt scrise de mine”, afirmă acesta.

El presupune că asemenea mesaje ar fi provenit de la alți consilieri și include contribuția Cristelei Georgescu.

Bărbatul care revendică textele afirmă că deținea și accesul la conturile lui Georgescu. Pe Facebook, administrarea ar fi implicat mai multe persoane. „Eu aveam toate conturile. Erau vreo șase admin numai pe Facebook”, spune acesta.

În cazul TikTok, susține că profilul era asociat numărului său de telefon. Descrie și grupuri de Telegram folosite pentru recrutarea voluntarilor și distribuirea materialelor.

În relatarea sa, pregătirea mesajelor și promovarea lor făceau parte din aceeași activitate. Conținutul ar fi fost gândit pentru categorii diferite de public, de la muncitori la mame, apoi distribuit prin rețelele de susținători.

În povestea recrutării, invitatul îl menționează pe Bogdan Vacusta. Întrebat dacă acesta l-a recrutat, răspunde afirmativ, fără să precizeze data episodului.

EVZ l-a prezentat pe Vacusta, în februarie 2025, drept fost ofițer de informații militare și cofondator al Asociației „Pământ Strămoșesc”, alături de Georgescu. În același text, Dan Andronic descria un ecosistem de pagini Facebook și site-uri care promovau conținut favorabil lui Georgescu și despre care susținea că aveau conexiuni cu AdNow.