Vaccinul antigripal se consumă în acest sezon într-un ritm mult mai alert decât în anii precedenți, iar interesul populației pentru imunizare a crescut, potrivit declarațiilor făcute de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Chiar dacă dozele nu sunt disponibile în toate farmaciile, oficialul a dat asigurări că situația nu reprezintă o criză.

Într-o intervenție la B1 TV, Alexandru Rogobete a arătat că dificultățile legate de disponibilitatea vaccinului antigripal au pornit de la nivel global. Mai mulți producători internaționali s-au confruntat în acest an cu probleme de producție generate de o discontinuitate în aprovizionarea cu materie primă.

Din acest motiv, la începutul sezonului, vaccinul antigripal a fost fabricat în volume mai mici și livrat țărilor în cantități limitate. „Deci nu e doar în România problema.” Oficialul a subliniat că, în prezent, nu există o discontinuitate în țara noastră, chiar dacă situația din farmacii variază. „E adevărat că nu se găsesc în toate farmaciile”, a recunoscut ministrul.

Potrivit lui Alexandru Rogobete, România a primit tranșe suplimentare de vaccin antigripal o dată la una sau două săptămâni, constând în zeci de mii de doze, iar în cea mai recentă livrare au intrat chiar 120.000 de doze.

Ministrul anticipează că stocurile actuale se vor diminua din nou până la jumătatea lunii și că va fi necesară aducerea unor noi cantități. Reprezentanții Ministerului Sănătății mențin un dialog constant cu producătorul pentru pregătirea următoarelor loturi.

„Nu e o criză”, a afirmat Alexandru Rogobete, precizând că ritmul în care sunt folosite dozele este unul accelerat. Potrivit acestuia, stocurile se consumă „într-un ritm foarte repede față de alți ani” și că acesta e un semn bun.

Dincolo de campania împotriva gripei sezoniere, ministrul Sănătății a menționat că s-a înregistrat o creștere semnificativă și în ceea ce privește vaccinarea anti-HPV.

În schimb, rujeola rămâne un motiv de îngrijorare în România, unde boala continuă să creeze probleme. În acest context, Alexandru Rogobete a transmis un mesaj direct părinților, îndemnându-i să își imunizeze copiii: „Vaccinați-vă copiii.”