Vaccinarea antigripală trebuie făcută acum

Ministerul Sănătății recomandă să se înceapă vaccinarea antigripală pentru sezonul rece, în special în cazul persoanelor cu risc crescut de a dezvolta forme severe și complicații.

Potrivit instituției, anumite categorii beneficiază de vaccin gratuit, în timp ce persoanele cu vârsta între 45 și 65 de ani, fără boli cronice, pot primi o compensare de 50% din prețul de referință.

Vaccinarea este recomandată cu prioritate copiilor cu vârsta de cel puțin șase luni, femeilor însărcinate, persoanelor de peste 65 de ani, celor care suferă de anumite boli cronice, personalului medico-sanitar și auxiliar, precum și persoanelor și copiilor instituționalizați.

Pentru persoanele din aceste categorii cu risc crescut, vaccinul antigripal este gratuit.

Cei cu vârste între 45 și 65 de ani care nu au boli cronice beneficiază de o compensare de 50% din prețul de referință al vaccinului. Persoanele care nu se încadrează în niciuna dintre categoriile pentru care există compensare se pot vaccina achiziționând serul la preț integral.

Pentru vaccinare, persoanele interesate trebuie să se adreseze medicului de familie pentru prescrierea vaccinului. Acesta poate fi ridicat ulterior din farmacie pe baza prescripției medicale.

Administrarea se poate face în cabinetul medicului de familie sau în farmaciile comunitare autorizate să efectueze vaccinări.

Ministerul Sănătății subliniază că vaccinarea antigripală anuală este una dintre principalele măsuri de prevenție împotriva gripei și poate contribui la reducerea riscului de forme severe, complicații și spitalizare.

„Recomandăm tuturor cetățenilor să nu amâne vaccinarea antigripală și să se imunizeze înainte de debutul sezonului rece”, a declarat Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății.

Pentru limitarea răspândirii gripei și a altor viroze respiratorii, Ministerul Sănătății recomandă și respectarea regulilor de igienă a mâinilor și aerisirea frecventă a încăperilor. Persoanele care se îmbolnăvesc sunt sfătuite să solicite recomandarea medicului dacă simptomele devin severe sau starea de sănătate se agravează.