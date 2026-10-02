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Vaccinarea antigripală trebuie făcută acum. Recomandări de la Ministerul Sănătății

Vaccinarea antigripală trebuie făcută acum. Recomandări de la Ministerul SănătățiiVaccin. Sursa foto: LuAnn Hunt/ Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Ministerul Sănătății recomandă să se înceapă vaccinarea antigripală pentru sezonul rece, în special în cazul persoanelor cu risc crescut de a dezvolta forme severe și complicații.

Vaccinarea antigripală trebuie făcută acum

Potrivit instituției, anumite categorii beneficiază de vaccin gratuit, în timp ce persoanele cu vârsta între 45 și 65 de ani, fără boli cronice, pot primi o compensare de 50% din prețul de referință.

Vaccinarea este recomandată cu prioritate copiilor cu vârsta de cel puțin șase luni, femeilor însărcinate, persoanelor de peste 65 de ani, celor care suferă de anumite boli cronice, personalului medico-sanitar și auxiliar, precum și persoanelor și copiilor instituționalizați.

Pentru persoanele din aceste categorii cu risc crescut, vaccinul antigripal este gratuit.

Pentru cine mai e recomandată vaccinarea antigripală

Cei cu vârste între 45 și 65 de ani care nu au boli cronice beneficiază de o compensare de 50% din prețul de referință al vaccinului. Persoanele care nu se încadrează în niciuna dintre categoriile pentru care există compensare se pot vaccina achiziționând serul la preț integral.

Pentru vaccinare, persoanele interesate trebuie să se adreseze medicului de familie pentru prescrierea vaccinului. Acesta poate fi ridicat ulterior din farmacie pe baza prescripției medicale.

Vaccin

Vaccin. Sursa foto: Pixabay

Administrarea se poate face în cabinetul medicului de familie sau în farmaciile comunitare autorizate să efectueze vaccinări.

Beneficiile vaccinării

Ministerul Sănătății subliniază că vaccinarea antigripală anuală este una dintre principalele măsuri de prevenție împotriva gripei și poate contribui la reducerea riscului de forme severe, complicații și spitalizare.

„Recomandăm tuturor cetățenilor să nu amâne vaccinarea antigripală și să se imunizeze înainte de debutul sezonului rece”, a declarat Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății.

Pentru limitarea răspândirii gripei și a altor viroze respiratorii, Ministerul Sănătății recomandă și respectarea regulilor de igienă a mâinilor și aerisirea frecventă a încăperilor. Persoanele care se îmbolnăvesc sunt sfătuite să solicite recomandarea medicului dacă simptomele devin severe sau starea de sănătate se agravează.

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