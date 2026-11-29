Lista de medicamente compensate din România a fost actualizată prin introducerea a peste 41 de medicamente inovatoare și extinderea indicațiilor terapeutice pentru alte cinci tratamente deja disponibile, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Măsurile vizează pacienții diagnosticați cu afecțiuni oncologice, cardiovasculare, neurologice, boli rare și alte afecțiuni cronice. În cazul unui tratament pentru boala pulmonară obstructivă cronică, procentul de compensare va crește de la 50% la 90%.

Ministerul Sănătății a anunțat extinderea accesului la terapii inovatoare, prin actualizarea listei de medicamente compensate. Modificările urmăresc inclusiv reducerea diferențelor dintre România și statele din Europa de Vest în ceea ce privește perioada de așteptare pentru accesul la tratamente moderne.

„Unul dintre principiile mele fundamentale a fost şi rămâne extinderea accesului pacienţilor la medicamente de ultimă generaţie, indiferent de afecţiunea de care suferă. În mandatul trecut am reuşit să extindem lista de medicamente compensate de două ori. Odată cu revenirea la Ministerul Sănătăţii, am continuat în aceeaşi direcţie. România şi românii au acelaşi drept la tratamente moderne ca orice cetăţean european. Nu putem accepta ca pacienţii din România să aştepte mai mult pentru şansa la o viaţă mai bună", a afirmat Alexandru Rogobete, citat pe pagina de Facebook a Ministerului Sănătății.

Potrivit ministrului, perioada medie de așteptare pentru accesarea medicamentelor inovatoare depășește 900 de zile în România, comparativ cu aproximativ 500 de zile în țările vest-europene.

„Îmi doresc mult să reducem decalajul faţă de ţările din Europa de Vest, unde timpul mediu de acces al pacienţilor la inovaţii este de 500 de zile, versus România, unde timpul mediu depăşeşte 900 de zile. România şi românii au dreptul să beneficieze de medicamente de ultimă generaţie. Toţi suntem în Uniunea Europeană şi avem aceleaşi drepturi de acces la medicaţie inovativă", a declarat ministrul Sănătății.

Actualizarea listei include noi opțiuni terapeutice pentru bolnavii diagnosticați cu cancer pulmonar, ovarian, tiroidian, renal, endometrial, gastric, urotelial și de col uterin. De asemenea, pacienții cu mielom multiplu, leucemie mieloidă acută și anumite tipuri de limfom vor beneficia de noi tratamente. În cazul tumorilor desmoide, o afecțiune rară pentru care există posibilități terapeutice limitate, este introdusă prima terapie țintită.

Lista de medicamente compensate a fost completată și cu tratamente destinate copiilor diagnosticați cu distrofie musculară Duchenne, precum și pacienților cu boala Pompe, fenilcetonurie și amiloidoză ereditară.

O altă modificare privește includerea, în premieră, a mucopolizaharidozei de tip VI, cunoscută și sub denumirea de sindrom Maroteaux-Lamy, în Programul național de tratament pentru boli rare. Pacienții diagnosticați cu această afecțiune vor avea acces la terapia de substituție enzimatică.

În domeniul cardiologiei, noile medicamente compensate sunt destinate pacienților cu hipertensiune arterială pulmonară, cardiomiopatie hipertrofică obstructivă și hipercolesterolemie familială homozigotă.

Totodată, au fost extinse posibilitățile de tratament pentru persoanele diagnosticate cu anumite forme de epilepsie rezistentă la tratament și miastenie gravis generalizată.

În ceea ce privește afecțiunile endocrine, modificările vizează accesul la terapii pentru hipoparatiroidism cronic, sindromul Cushing și deficitul de hormon de creștere, inclusiv în cazul copiilor și adolescenților.

Pacienții care suferă de boli renale cronice, inclusiv de afecțiuni asociate diabetului zaharat de tip 2, vor beneficia de extinderea accesului la tratament.

În domeniul gastroenterologiei și hepatologiei, lista include noi terapii pentru colita ulcerativă și colangita biliară primară. Modificările vizează și persoanele diagnosticate cu HIV, precum și pacienții care au trecut printr-un transplant și necesită tratamente pentru prevenirea sau combaterea infecțiilor cu citomegalovirus. De asemenea, a fost extins accesul la tratament în cazul imunodeficiențelor secundare, inclusiv pentru pacienții pediatrici.

Prin același demers normativ au fost adoptate măsuri pentru asigurarea continuității tratamentului în cazul a nouă medicamente aflate deja pe lista celor compensate. Acestea sunt utilizate în tratarea insuficienței cardiace, sclerozei multiple, hepatitei C, dermatitei atopice, depresiei rezistente la tratament și a unor afecțiuni oftalmologice, printre care edemul macular diabetic.

O modificare îi vizează și pe pacienții diagnosticați cu boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC). Pentru unul dintre tratamentele destinate acestei afecțiuni, procentul din prețul de referință suportat de stat va crește de la 50% la 90%.