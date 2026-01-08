Diabetul de tip 2, în strânsă legătură cu bolile de inimă. Descoperirea care ar putea schimba modul în care sunt diagnosticați pacienții

O echipă de cercetători de la Universitatea din Sydney, Australia, a identificat dovezi noi care arată că diabetul zaharat de tip 2 afectează direct structura inimii și modul în care aceasta generează energie. Descoperirile contribuie la înțelegerea motivului pentru care persoanele cu diabet prezintă un risc crescut de insuficiență cardiacă.

Studiul, publicat în EMBO Molecular Medicine, a fost condus de dr. Benjamin Hunter și conf. dr. Sean Lal de la Școala de Științe Medicale. Cercetătorii au analizat țesut cardiac uman provenit de la pacienți care au primit transplant de inimă în Sydney și l-au comparat cu țesut de la donatori sănătoși.

Analiza a evidențiat că diabetul provoacă modificări moleculare specifice în interiorul celulelor cardiace și alterează structura fizică a mușchiului inimii. Aceste efecte au fost cele mai pronunțate la pacienții cu cardiomiopatie ischemică, principala cauză a insuficienței cardiace.

„De mult timp observăm o corelaţie între bolile de inimă şi diabetul de tip 2, dar aceasta este prima cercetare care analizează simultan diabetul şi boala cardiacă ischemică şi descoperă un profil molecular unic la persoanele care suferă de ambele afecţiuni. Rezultatele noastre arată că diabetul modifică modul în care inima produce energie, îşi menţine structura sub stres şi se contractă pentru a pompa sângele. Folosind tehnici avansate de microscopie, am putut observa modificări directe ale muşchiului cardiac, sub forma unei acumulări de ţesut fibros”, a declarat dr. Hunter.

Bolile cardiovasculare sunt principala cauză de deces în multe țări, iar acest studiu leagă diabetul de bolile de inimă în moduri până acum nedemonstrate, oferind perspective noi pentru posibile strategii de tratament.

Pentru a înțelege mai bine cum afectează diabetul inima, cercetătorii au examinat țesut cardiac provenit atât de la pacienți cu transplant, cât și de la persoane sănătoase. Analiza directă le-a permis să observe impactul diabetului asupra biologiei inimii la pacienți reali, nu doar pe baza modelelor animale.

Rezultatele au arătat că diabetul nu este doar o comorbiditate a bolilor de inimă, ci accelerează activ insuficiența cardiacă prin perturbarea unor procese biologice esențiale și remodelarea mușchiului cardiac la nivel microscopic.

„Efectul metabolic al diabetului asupra inimii nu este pe deplin înţeles la oameni”, a spus dr. Hunter.

În inimile sănătoase, energia se produce în principal din grăsimi, dar și glucoza și cetonele contribuie la acest proces. Cercetări anterioare au arătat că utilizarea glucozei crește în insuficiența cardiacă. Totuși, diabetul interferează cu acest mecanism prin reducerea sensibilității celulelor cardiace la insulină.

Pe lângă producerea energiei, cercetătorii au descoperit că diabetul afectează proteinele responsabile de contracția mușchiului cardiac și de reglarea calciului. La pacienții cu diabet și boală cardiacă ischemică, aceste proteine erau produse în cantități mai mici. În același timp, în inimă se acumula exces de țesut fibros, ceea ce făcea mușchiul mai rigid și mai puțin eficient în pomparea sângelui.

„Secvenţierea ARN a confirmat că multe dintre aceste modificări proteice se reflectă şi la nivelul transcripţiei genice, în special în căile implicate în metabolismul energetic şi structura ţesuturilor, ceea ce întăreşte celelalte observaţii ale noastre”, a explicat dr. Hunter.

Autorii studiului susțin că identificarea disfuncției mitocondriale și a căilor asociate fibrozării deschide calea către noi abordări terapeutice. Rezultatele pot fi folosite și pentru îmbunătățirea criteriilor de diagnostic și a strategiilor de management al bolii, atât în cardiologie, cât și în endocrinologie.