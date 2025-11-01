Un pas înainte pentru Diabetul Zaharat de Tip 1 și Tip 2: testare gratuită a sistemului Dexcom ONE+ în Luna Diabetului

În Luna Diabetului, CGM Diabet România lansează, în premieră, o campanie națională prin care persoanele cu Diabet Zaharat de Tip 2 tratate cu insulină – atât rapidă cât și lentă – administrată de minim 4 ori pe zi, pot testa gratuit, timp de 10 zile, sistemul de monitorizare continuă în timp real a glucozei Dexcom ONE+.

Noiembrie este Luna Diabetului – o perioadă în care întreaga lume își îndreaptă atenția asupra unei afecțiuni tot mai răspândite. Este luna în care vorbim mai mult despre prevenție, educație și, mai ales, despre tehnologiile moderne care pot face diferența în viața celor care trăiesc zi de zi cu Diabet Zaharat. Având în vedere că 7 din 10 persoane cu diabet sunt în câmpul muncii, monitorizarea continuă a glucozei (CGM) face diferența pentru angajații cu această afecțiune, oferind informații în timp real pentru a preveni fluctuațiile glicemice, menținând energia și concentrarea la locul de muncă. Dispozitivele discrete și ușor de folosit protejează confidențialitatea și reduc stigmatizarea, sprijinind sănătatea pe termen lung și contribuind la un mediu profesional mai sănătos și incluziv.

Anul acesta, CGM Diabet România marchează evenimentul printr-o inițiativă în premieră națională: o campanie dedicată pacienților care doresc să descopere libertatea și siguranța oferite de sistemul Dexcom ONE+, cea mai nouă și performantă generație de dispozitive de monitorizare continuă în timp real a glucozei disponibilă în România.

Mai mult, în luna dedicată diabetului, CGM Diabet România susține comunitatea persoanelor cu diabet prin sponsorizarea a 13 asociații de pacienți cu diabet prin oferirea de sisteme Dexcom ONE+, facilitând astfel un control mai bun al afecțiunii.

Începând cu 1 noiembrie 2025, CGM Diabet România dă startul campaniei de testare Dexcom ONE+ pentru persoanele cu Diabet Zaharat de Tip 2 - un proiect adresat persoanelor tratate cu insulină lentă și rapidă, administrată de cel puțin 4 ori pe zi.

Prin această inițiativă, participanții pot beneficia de o mostră gratuită a sistemului Dexcom ONE+, în limita stocului disponibil. Scopul este simplu, dar esențial: să le ofere pacienților șansa de a experimenta, în viața de zi cu zi, beneficiile monitorizării continue a glicemiei, în timp real.

Cei care vor testa sistemul vor putea observa cum glicemia se modifică în funcție de alimentație, efort fizic sau administrarea insulinei. Astfel, controlul diabetului devine mai precis, mai ușor de înțeles și, mai ales, mai personalizat – în colaborare cu medicul diabetolog.

În municipiul București, sistemul Dexcom ONE+ este disponibil, fără costuri, prin Programul Național de Diabet Zaharat, în următoarele unități medicale:

Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „Prof. Dr. N. C. Paulescu” (pentru adulții cu Diabet Zaharat de Tip 1)

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Marie Sklodowska Curie” (pentru copiii cu Diabet Zaharat de Tip 1)

(pentru copiii cu Diabet Zaharat de Tip 1) Spitalul Universitar de Urgență Elias (pentru copiii cu Diabet Zaharat de Tip 1)

Pentru a beneficia de acest dispozitiv, pacienții trebuie să se adreseze medicului diabetolog curant, care îi va îndruma cu privire la pașii necesari pentru includerea în program.

Persoanele cu Diabet Zaharat de Tip 1 care utilizează un alt sistem de monitorizare continuă a glucozei prin Programul Național de Diabet Zaharat pot solicita înlocuirea acestuia cu sistemul Dexcom ONE+ la spitalul în cadrul căruia beneficiază de senzori.

De asemenea, pacientii cu Diabet Zaharat de Tip 1 care încă nu folosesc un sistem de monitorizare continuă a glucozei pot beneficia gratuit de o mostra Dexcom ONE+, completând formularul aici.

Astfel, pacienții cu Diabet Zaharat de Tip 1 care vor începe monitorizarea cu sistemul Dexcom ONE+ vor putea beneficia de cea mai performantă tehnologie disponibilă pe piața din România, cu cea mai bună acuratețe și un nivel crescut de confort și siguranță.

Prin această campanie, CGM Diabet România își propune să aducă mai aproape de pacienți o tehnologie care transformă radical gestionarea Diabetului Zaharat. Monitorizarea continuă a glucozei ajută la reducerea nivelului hemoglobinei glicozilate, reducerea episoadelor hipoglicemice/hiperglicemice, elimină înțepăturile în deget, contribuie semnificativ la îmbunătățirea calității vieții și reduce riscul de complicații medicale asociate Diabetului Zaharat.

„Dorim ca persoanele cu Diabet de Tip 1 și Tip 2 tratate cu insulină să experimenteze în mod concret diferența pe care o aduce monitorizarea continuă a glucozei în viața de zi cu zi. Tehnologia Dexcom ONE+ contribuie la un control mai bun al diabetului, la reducerea riscului de complicații și la îmbunătățirea calității vieții — oferind în același timp mai multă siguranță, echilibru și libertate”, au transmis reprezentanții Deyan Kraft Medical | CGM Diabet România.

Lansarea campaniei naționale de testare Dexcom ONE+ destinată persoanelor cu Diabet Zaharat de Tip 2 tratate cu insulină marchează un moment important pentru comunitatea persoanelor cu Diabet din România. Este mai mult decât o acțiune de testare – este o invitație la schimbare, la un stil de viață mai sigur și mai bine controlat.

Campania începe la 1 noiembrie 2025, în Luna Diabetului, și se desfășoară în limita stocului disponibil. Cei interesați pot solicita informații suplimentare medicului diabetolog curant sau se pot înscrie direct pe website-ul https://cgmdiabet.ro sau completând formularul aici.

CGM Diabet România (Deyan Kraft Medical) este distribuitorul oficial Dexcom în România.