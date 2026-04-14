Vlad Gheorghe i-a cerut lui Peter Magyar să verifice modul în care au fost cheltuiți banii trimiși din bugetul Ungariei în România

Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, i-a cerut noului lider politic al Ungariei, Peter Magyar, să verifice modul în care au fost folosiți banii trimiși din bugetul Ungariei în România. „Sunt suspiciuni serioase că o parte din aceste fonduri nu au ajuns la oameni, ci au alimentat rețele de influență politică și propagandă pro-Viktor Orban”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

„Sunt suspiciuni serioase că o parte din aceste fonduri nu au ajuns la oameni, ci au alimentat rețele de influență politică și propagandă pro-Viktor Orbán. Nu vorbim doar despre bani. Vorbim despre influență politică construită cu bani publici, inclusiv pe teritoriul României”, a spus Vlad Gheorghe.

Pornind de la promisiunea făcută de Peter Magyar, că îi va trage la răspundere „pe toți cei care au jefuit statul”, Vlad Gheorghe i-a cerut acestuia să verifice modul în care au fost cheltuiți banii și să identifice beneficiarii reali.

„Am pornit de la această promisiune și i-am solicitat premierului ales: să se verifice cum au fost cheltuiți banii; să fie identificați beneficiarii reali; să fie urmărite rețelele create de vechiul regim; să existe cooperare cu autoritățile române și europene”, a afirmat consilierul onorific al premierului.

Potrivit lui Vlad Gheorghe, „aceste fluxuri financiare trebuie investigate până la capăt”. „Curățarea acestui sistem nu este doar o problemă a Ungariei. Este o problemă europeană”, a scris acesta.

Peter Magyar, liderul partidului Tisza, a câștigat alegerile parlamentare din Ungaria din 12 aprilie, învingându-l pe Viktor Orban.