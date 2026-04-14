Vlad Gheorghe i-a cerut lui Peter Magyar să verifice modul în care au fost cheltuiți banii trimiși din bugetul Ungariei în România
- Raluca Dan
- 14 aprilie 2026, 23:42
Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, i-a cerut noului lider politic al Ungariei, Peter Magyar, să verifice modul în care au fost folosiți banii trimiși din bugetul Ungariei în România. „Sunt suspiciuni serioase că o parte din aceste fonduri nu au ajuns la oameni, ci au alimentat rețele de influență politică și propagandă pro-Viktor Orban”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.
Consilierul onorific al premierului a anunțat marți, într-o postare pe Facebook, că i-a cerut noului lider politic al Ungariei să verifice banii trimiși din bugetul Ungariei în România, prezentați drept „investiții” pentru comunitățile maghiare.
„Sunt suspiciuni serioase că o parte din aceste fonduri nu au ajuns la oameni, ci au alimentat rețele de influență politică și propagandă pro-Viktor Orbán. Nu vorbim doar despre bani. Vorbim despre influență politică construită cu bani publici, inclusiv pe teritoriul României”, a spus Vlad Gheorghe.
Solicitarea, formulată în contextul promisiunilor făcute de Peter Magyar
Pornind de la promisiunea făcută de Peter Magyar, că îi va trage la răspundere „pe toți cei care au jefuit statul”, Vlad Gheorghe i-a cerut acestuia să verifice modul în care au fost cheltuiți banii și să identifice beneficiarii reali.
„Am pornit de la această promisiune și i-am solicitat premierului ales: să se verifice cum au fost cheltuiți banii; să fie identificați beneficiarii reali; să fie urmărite rețelele create de vechiul regim; să existe cooperare cu autoritățile române și europene”, a afirmat consilierul onorific al premierului.
Consilierul a cerut investigarea completă a fluxurilor financiare
Potrivit lui Vlad Gheorghe, „aceste fluxuri financiare trebuie investigate până la capăt”. „Curățarea acestui sistem nu este doar o problemă a Ungariei. Este o problemă europeană”, a scris acesta.
Peter Magyar, liderul partidului Tisza, a câștigat alegerile parlamentare din Ungaria din 12 aprilie, învingându-l pe Viktor Orban.
