Dan Andronic: Peter Magyar este, de fapt, un Viktor Orban cu față umană

Înfrângerea lui Viktor Orban în fața lui Peter Magyar, la alegerile din Ungaria, a reprezentat tema podcastului Contrapunct, realizat, marți, de Dan Andronic, difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România. Invitați au fost colonelul(R) SRI Tudor Păcuraru și jurnalistul clujean Romeo Couți.

Dan Andronic a spus că schimbarea politică de la Budapesta nu este chiar atât de profundă, pentru că Magyar are multe trăsături comune cu predecesorul său, Orban.

„Toți ați asistat și ați văzut ce s-a întâmplat în alegerile din Ungaria. Victoria neașteptată pentru unii a partidului geamăn, dacă vreți, al lui Viktor Orban. Pentru că Peter Magyar este, de fapt, un Viktor Orban cu față umană. Provine tot din Fidesz, este tot conservator, a făcut parte din grupul celor apropiați de Orban și nu are poziții fundamental diferite”, este de părere Dan Andronic.

Care a explicat de ce lansarea unui personaj ca Peter Magyar a ținut de un joc foarte bine calculat.

„Dar a fost o alegere foarte bună pentru că obiectivul celor care au mizat pe victoria lui. Și aici mă refer la, plecând de la Bruxelles, serviciile secrete occidentale, Ucraina și o parte, bineînțeles, majoră a societății maghiare.

Și-au dat seama că Viktor Orban nu poate fi învins de o stângă sau de un extremist. Și atunci au creat un candidat care să fie compatibil cu portretul lui Viktor Orban, fără a avea defectele lui Viktor Orban. Defecte care s-au acumulat în 16 ani de guvernare. Pentru că și aici mai trebuie înțeles un lucru. Nu poți guverna la nesfârșit. Oricât ți-ai dori, oricât ai schimba legile”.

Dan Andronic a mai afirmat că Orban era la final de drum și a fost învins de sistemul pe care el însuși l-a creat. „Oricât ai aranja lucrurile, la un moment dat vine viața peste tine, îți dă un șut în fund de nu te vezi și te aruncă de la putere. Pentru că ce i s-a întâmplat lui Orban? Deși diferența pare foarte mare între cele două partide, ea de fapt în termen real a fost mică, numai că sistemul electoral creat de Viktor Orban de data asta a funcționat împotriva lui. Iar partidului lui Peter Magyar are la ora actuală majoritatea absolută în Parlament”.

Surpriza înfrângerii fostului premier de la Budapesta a avut ecouri în toată lumea, printre cei mai puternici politicieni, a concluzionat jurnalistul.

„O situație care, într-o formă sau alta, i-a surprins pe mulți, în special pe cei care au mizat pe Viktor Orban. Și aici mă refer la Donald Trump, G.D. Vance, Netanyahu”, a mai explicat realizatorul podcastului.