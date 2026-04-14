Dan Andronic nu crede într-o schimbare dramatică de putere în Ungaria, după venirea lui Peter Magyar: A venit dreapta și a înlocuit dreapta

Dan Andronic nu este deloc impresionat de victoria lui Peter Magyar la alegerile parlamentare din Ungaria. O schimbare dramatică de putere în țară, potrivit jurnalistului, nu ar urma să aibă loc.

Peter Magyar a obținut un succes istoric la alegerile parlamentare și a anunțat că Ungaria va fi reformată din temelii. Dan Andronic nu este, însă, dat pe spate de discursul noului lider de la Budapesta, pe care îl consideră asemănător cu cel al lui Viktor Orban, care a avut puterea în ultimii 16 ani.

Dan Andronic susține că Peter Magyar este un “insider al sistemului”, amintind de faptul că, în perioada când era membru Fidesz, a avut parte de multe beneficii, grație și funcției pe care o avea soția sa, Judit Varga, fost ministru al Justiției în Ungaria.

“Fosta lui soție îl descria ca fiind un narcisist violent. Un om care a fost implicat într-un scandal uriaș în urmă cu doi, trei ani. Un scandal cu fosta soție pentru că, așa cum s-a spus, Peter Magyar a făcut parte din Fidesz, iar soția lui a fost ministrul Justiției. Un ministru al Justiției care avea un soț, pe el. Soț care era promovat în tot felul de consilii de administrații de către guvernul Orban. Deci, din punctul ăsta de vedere, chiar este un insider al sistemului”, a spus Dan Andronic.

În continuare, jurnalistul a amintit și de un moment controversat, care a dus la ruptura dintre Peter Magyar și soția sa, Judit Varga. Fostul cuplu are împreună trei copii.

“Însă, între cei doi, a izbucnit un scandal uriaș în ianuarie 2023, când Peter Magyar a publicat o înregistrare secretă, deci a înregistrat-o în secret pe nevastă-sa, acasă, când era ministrul Justiției, din care rezulta că există interferențe ale guvernului într-un dosar mare de corupție. De aici a preluat toată lumea scandalul, a ieșit ditamai chestia urâtă. Soția a început să povestească despre violența domestică, despre modul în care se comporta în fața celor trei copii. Nu vă redau acum pentru că sunt acte de violență sexuală și violență asupra animalelor pe care nici nu știu dacă sunt adevărate sau nu”, a spus Andronic.

Dan Andronic a făcut trimitere inclusiv la un articol din publicația franceză Le Figaro, care a preluat declarațiile fostului ministru al Justiției oferite după izbucnirea scandalului cu Peter Magyar.

“Cert este că soția lui, Judit Varga, a susținut că a fost tot timpul șantajată cu această înregistrare să nu-l părăsească, să nu care cumva să spună ceva, să nu cumva să fie promovat sau dat afară și așa mai departe. Vorbea tot timpul de un șantaj emoțional și profesional. E o strategie care a fost preluată intens de guvernul Orban și toată presa maghiară. Cert este că, chiar ieri am văzut un articol în Le Figaro, care reia declarațiile lui Judith Varga, care spune că fostul soț a încercat să o distrugă fizic, nu numai psihic. Deci e clar că vorbim de un om cu un comportament cel puțin controversat”, a mai spus jurnalistul.

În final, Dan Andronic susține că domnia lui Peter Magyar nu va fi diferită față de cea a lui Viktor Orban și că nu vom asista la o schimbare dramatică de putere.

“Acum, faptul că ar fi narcisist nu e nicio problemă pentru că toți conducătorii, cei care ajung la putere, au această caracteristică. Sunt extrem de narcisiști. De ce? Pentru că altfel dacă nu îți dorești cu adevărat puterea nu ai face toate compromisurile pe care le fac unii ca să ajungă și să rămână la putere. Deci îți trebuie un sentiment extrem de puternic al propriei valori și al propriei persoane și a rolului determinant pe care îl ai tu în istoria omenirii. Ceea ce Peter Magyar cred că-l are, s-a văzut și în discursul lui.

Un discurs care nu a fost extrem de diferit de cel al lui Orban. A spus că se va împotrivi, în continuare, accederii Ucrainei în Uniunea Europeană pe fast-forward, pe repede înainte, că va debloca banii, dar va vrea să vadă și cum Ungaria primește banii și așa mai departe. Deci nu vom asista la o schimbare dramatică de putere. Nu a venit stânga și a înlocuit dreapta. A venit dreapta și a înlocuit dreapta. De aici încolo om vedea ce se mai întâmplă”, a spus Dan Andronic.