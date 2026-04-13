Băsescu spune că tandemul Trump-Putin a fost bătut de poporul maghiar

Traian Băsescu. Sursa foto: Captură video Youtube
Traian Băsescu, fostul președinte al României, a comentat, luni, rezultatul alegerilor de duminică din Ungaria, afirmând că „tandemul Donald Trump - Vladimir Putin”, care ar fi fost implicat în campania pentru susținerea lui Viktor Orban, „a fost bătut măr de poporul maghiar”. „Trump şi Putin îşi doresc să destrame Europa pentru a o controla şi stăpâni. Duminică au aflat că nu se poate!”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Băsescu: „Trump şi Putin au aflat că există ceva mai puternic decât armele lor nucleare”



„Duminică Trump şi Putin au aflat că există ceva mai puternic decât armele lor nucleare aducătoare de moarte, mai puternic decât bombardierele lor aducătoare de moarte, mai puternic decât rachetele lor aducătoare de moarte, mai puternic decât milioanele lor de soldaţi gata să moară pe câmpurile de luptă invadând ţări străine, fără să ştie de ce. Acest «ceva mai puternic» decât armele se numeşte «vot democratic»”, a declarat Băsescu.



Fostul președinte a declarat că atât Trump, cât și Putin „urăsc democrația și Lumea cu Reguli”.

Trump lansează noi amenințări după impunerea blocadei. Qatar presează Teheranul, iar Israelul e cu mâna pe trăgaci
La ce valoare a ajuns pensia medie în România în martie 2026
„Ei urăsc Europa Democratică, urăsc Europa Unită, urăsc Europa cu Reguli, urăsc Europa cu Valori. Trump şi Putin îşi doresc să destrame Europa pentru a o controla şi stăpâni. Duminică au aflat că nu se poate! Trump va pleca, America rămâne!”, a mai scris acesta.

Partidul condus de Peter Magyar a câștigat alegerile în Ungaria

Partidul Tisza, condus de Peter Magyar, a câștigat duminică alegerile în fața FIDESZ, formațiunea condusă de Viktor Orbán.

„Maghiarii au spus astăzi «da» Europei, au spus «da» unei Ungarii libere”, a declarat Peter Magyar în fața unei mulțimi adunate pe malurile Dunării, îndemnând în acelaşi timp susţinătorii lui Orbán din instituţiile statului să demisioneze.

18:43 - Trump lansează noi amenințări după impunerea blocadei. Qatar presează Teheranul, iar Israelul e cu mâna pe trăgaci
18:37 - Peter Phillips, nepotul Reginei Elisabeta, nu ar putea să se recăsătorească fără o „permisiune specială”
18:25 - La ce valoare a ajuns pensia medie în România în martie 2026
18:15 - Yasmine Pascu, soția lui Pepe, a născut. Ce nume va purta fetița celor doi
18:07 - Moscova își definește poziția în trei crize majore. Alegerile din Ungaria, Ucraina și Ormuzul domină agenda Kremlinului
17:57 - Doliu în familia regală a Danemarcei. A murit tatăl reginei Mary

Sever Voinescu: Să nu dăm vina pe instituții pentru neputințele noastre
Duce UE o politică împotriva creștinismului?
Sever Voinescu, despre marele beneficiu pe care l-a adus capitalismul
