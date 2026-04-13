Péter Magyar a cerut demisia șefilor instituțiilor din Ungaria, pe care i-a numit “marionete”, și a promis relansarea relației cu UE

Péter Magyar a anunțat planuri pentru deblocarea fondurilor europene și a solicitat demisia unor lideri ai instituțiilor din Ungaria, după victoria electorală a Partidului Tisza, relatează euronews.com.

Péter Magyar a declarat, în fața a mii de susținători adunați în centrul Budapestei, că Partidul Tisza a obținut o victorie clară în alegerile parlamentare. El s-a prezentat drept viitorul prim-ministru al Ungariei și a descris rezultatul drept un mandat istoric.

Potrivit datelor furnizate de Comisia Electorală Națională din Ungaria, după numărarea a aproape 99% din voturi, Tisza este pe cale să obțină 138 de mandate din totalul de 199. În același timp, Fidesz, formațiunea condusă de Orbán Viktor, ar urma să rămână cu 55 de mandate, iar Mișcarea Patria Noastră ar intra în parlament cu șase locuri.

Numărătoarea nu este completă, deoarece peste 90.000 de voturi au fost exprimate în străinătate, iar aproximativ 224.000 de alegători au votat în alte localități decât cele de domiciliu. Aceste voturi urmează să fie procesate în zilele următoare.

În intervenția sa publică, Péter Magyar a spus că Ungaria își va reafirma angajamentele internaționale și va consolida relațiile cu partenerii occidentali, inclusiv Uniunea Europeană și NATO.

"Ungaria va redeveni un aliat puternic, care reprezintă interesele maghiare, pentru că locul țării noastre este în Europa", a spus acesta.

El a anunțat că primele sale deplasări externe vor avea loc la Varșovia și Viena, urmate de o vizită la Bruxelles. Scopul acestor întâlniri este de a obține deblocarea fondurilor europene suspendate.

"Vom aduce acasă acele fonduri europene care li se cuvin cetățenilor maghiari", a declarat liderul Tisza.

Péter Magyar a afirmat că viitorul său guvern va iniția reforme instituționale pentru a restabili echilibrul democratic în stat. Printre măsurile menționate se numără aderarea la Parchetul European.

"Vom restabili sistemul de echilibru și control între instituții. Vom adera la Parchetul European. Vom garanta funcționarea democratică a țării noastre", a spus acesta.

În același discurs, Péter Magyar a cerut demisia imediată a unor oficiali de rang înalt, inclusiv a președintelui Ungariei, Sulyok Tamás, care l-a însărcinat să formeze guvernul.

"Îi solicit președintelui republicii să însărcineze imediat câștigătorul cu formarea guvernului, apoi să părăsească funcția. Îi chem pe toți cei care au fost la putere în ultimii 16 ani, pe toate aceste 'marionete', să facă același lucru", a declarat liderul Tisza.

El a extins apelul și către conducerea unor instituții precum Curtea Supremă, Oficiul Judiciar, instanțele superioare și Curtea Constituțională, Curtea de Conturi, Consiliul Concurenței și autoritatea de reglementare a mass-media.

"Să plece, să plece. Să nu aștepte până când îi vom îndepărta noi", a spus Magyar.

Péter Magyar i-a cerut actualului prim-ministru, Orbán Viktor, să evite adoptarea unor decizii care ar putea limita atribuțiile viitorului executiv în perioada de tranziție.

"Dacă, în perioada de tranziție, care sperăm că va fi scurtă, apare o decizie sau o problemă importantă pentru națiunea noastră, mă poate suna fără ezitare, îmi știe numărul de telefon", a declarat acesta.