Protest masiv la Budapesta. Opoziția pro-europeană a cerut demisia lui Orban

Opoziția pro-europeană din Ungaria, condusă de Peter Magyar, a organizat sâmbătă, la Budapesta, o manifestație de amploare, în cadrul căreia participanții au cerut demisia guvernului premierului conservator Viktor Orban. Potrivit agenției Reuters, la protest au participat câteva mii de persoane, în timp ce AFP a estimat prezența la peste 50.000 de oameni.

Protestul a fost declanșat de un scandal privind abuzuri comise într-un centru de detenție pentru delincvenți minori, caz despre care opoziția susține că autoritățile au reacționat tardiv și insuficient.

Agitația publică a fost alimentată de publicarea, în această săptămână, a unui material video de către un fost parlamentar și activist al opoziției. Imaginile vizează fapte petrecute în urmă cu mai mulți ani și au scos la iveală abuzuri asupra minorilor internați într-un centru de detenție.

În urma dezvăluirilor, directorul centrului a demisionat. Unul dintre predecesorii săi se afla deja sub investigație de mai multe luni, fiind acuzat de spălare de bani, trafic de persoane și proxenetism. De asemenea, patru angajați ai centrului se află în arest preventiv.

Guvernul ungar a anunțat că cinci astfel de centre au fost plasate sub supervizarea directă a poliției, în timp ce procurorii continuă ancheta în acest caz.

Scandalul i-a oferit liderului opoziției, Peter Magyar, un nou prilej de a cere demisia premierului Viktor Orban. În acest context, el a convocat manifestația de sâmbătă din capitala Ungariei.

Participanții la protest, mulți dintre ei purtând animăluțe de pluș, au mărșăluit pe străzile Budapestei în spatele unui banner cu mesajul „Protejați copiii!” și au scandat „Orban, demisia!”.

Peter Magyar a susținut că acest scandal, alături de altele similare apărute în trecut, demonstrează lipsa unui control real asupra instituțiilor publice responsabile de protecția minorilor aflați în dificultate.

În sprijinul afirmațiilor sale, liderul opoziției a publicat un raport oficial din 2021, potrivit căruia peste o cincime dintre copiii instituționalizați din Ungaria ar fi fost victime ale unor forme de abuz.

Premierul Viktor Orban a condamnat abuzurile comise în centrul de detenție vizat, precizând că instituția respectivă este „de fapt, un fel de închisoare” pentru „minori delincvenți care toți au comis infracțiuni”.

„Majoritatea sunt infracțiuni grave, inclusiv crime”, a afirmat Orban, adăugând însă că „ceea ce ne-a bulversat pe toți este faptul că, într-un context foarte dificil, un gardian a rezolvat o situație delicată într-un mod inacceptabil”.

„Chiar dacă este vorba despre un tânăr delincvent, el nu ar trebui tratat așa cum l-a tratat acest gardian. Este inacceptabil, fără nicio urmă de îndoială”, a mai spus premierul ungar.

Scandalul survine într-un moment politic sensibil pentru Viktor Orban, care în aprilie anul viitor va înfrunta alegeri parlamentare. Potrivit sondajelor recente, partidul său, Fidesz, riscă să piardă puterea în fața formațiunii conduse de Peter Magyar.

Magyar, fost aliat al premierului, a devenit adversarul acestuia după o ruptură personală și politică. El a demisionat la începutul anului trecut din partidul Fidesz, în urma divorțului de Judit Varga, fost ministru al Justiției și apropiată a lui Orban.

Ulterior, Peter Magyar a fondat partidul Tisza, care se definește drept o formațiune pro-europeană de centru-dreapta și beneficiază de susținerea Bruxelles-ului, în opoziție cu politica suveranistă promovată de actualul guvern ungar.

Partidul Tisza s-a impus rapid ca principala forță de opoziție din Ungaria și s-a clasat pe locul al doilea la alegerile europarlamentare, cu aproape 30% din voturi. Unele sondaje din ultimele luni indică faptul că formațiunea lui Peter Magyar ar putea devansa Fidesz în intențiile de vot.