Diana Șoșoacă și susținătorii săi au ieșit în stradă. Câteva sute de persoane au participat sâmbătă, în București, la o manifestație organizată de S.O.S. România și Noua Dreaptă împotriva legalizării parteneriatului civil. Participanții au mărșăluit pe principalele bulevarde din centrul Capitalei, scandând mesaje în favoarea familiei tradiționale și împotriva actualei puteri politice.

Acțiunea s-a desfășurat pe un traseu aprobat de autorități și a reunit câteva sute de persoane. În fruntea coloanei s-au aflat lidera S.O.S. România, Diana Șoșoacă, precum și mai mulți preoți.

La manifestație a fost prezent și Dan Diaconescu, potrivit imaginilor transmise în direct pe rețelele sociale.

Participanții au parcurs traseul dintre Piața Victoriei și Dealul Mitropoliei, afișând steaguri și bannere și scandând lozinci precum „Vrem normalitate, nu diversitate”, „România e creștină”, „Trăiască, trăiască și înflorească, Moldova, Ardealul și Țara Românească”, dar și „Jos Guvernul”.

Evenimentul a fost prezentat de Noua Dreaptă drept o manifestație dedicată susținerii familiei tradiționale. Reprezentanții formațiunii au arătat că marșul este organizat anual și că ediția din acest an este a XXI-a.

Potrivit informațiilor comunicate anterior de Brigada Rutieră, manifestația s-a desfășurat între orele 11:30 și 13:00 pe traseul Piața Victoriei – Piața Romană – Piața Universității – Piața Unirii – Dealul Mitropoliei.

Marșul s-a desfășurat în aceeași zi în care este programat și Bucharest Pride 2026, eveniment organizat de Asociația ACCEPT. Potrivit organizatorilor, marșul Pride urmează să înceapă la ora 17:00 și să se desfășoare pe traseul Piața Victoriei – Calea Victoriei – Piața Națiunilor Unite – Palatul Parlamentului – Parcul Izvor.

Organizatorii au anunțat că așteaptă peste 30.000 de participanți.

Manifestația are loc pe fondul discuțiilor privind recunoașterea legală a cuplurilor necăsătorite și introducerea parteneriatului civil. Organizatorii Bucharest Pride susțin extinderea recunoașterii legale pentru toate tipurile de familii, inclusiv pentru cuplurile formate din persoane de același sex.

De cealaltă parte, reprezentanții S.O.S. România și Noua Dreaptă se opun acestor măsuri și promovează menținerea modelului familiei tradiționale.

La momentul desfășurării manifestației, autoritățile nu au comunicat o estimare oficială privind numărul participanților. Imaginile publicate online arată însă o coloană formată din câteva sute de persoane.