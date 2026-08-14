Prețurile carburanților au evoluat diferit vineri, 14 august, în stațiile din Capitală. Benzina standard s-a scumpit în unele benzinării, în timp ce alte rețele au păstrat tarifele din ziua precedentă. În cazul motorinei standard, prețurile au rămas neschimbate. Potrivit datelor peco-online, cel mai mic preț pentru benzina standard din București este de 9,51 lei pe litru, iar pentru motorina standard de 10,67 lei pe litru.

În București, benzina standard se vinde cel mai ieftin la Socar și Petrom, unde prețul este de 9,51 lei pe litru. La Rompetrol, un litru de benzină costă 9,55 lei, în timp ce MOL, OMV și Lukoil afișează un tarif de 9,57 lei pe litru.

Față de joi, singura modificare înregistrată în rândul stațiilor monitorizate a fost la MOL. Prețul benzinei a crescut cu 5 bani pe litru, de la 9,52 lei la 9,57 lei.

Petrom și Socar au păstrat prețul de 9,51 lei pe litru, iar Rompetrol a menținut tariful de 9,55 lei pe litru. La OMV și Lukoil, benzina costă în continuare 9,57 lei pe litru.

Prețurile motorinei standard nu s-au modificat față de joi în cele șase stații monitorizate din Capitală.

Cel mai mic tarif este de 10,67 lei pe litru, la Socar și Petrom. La MOL și OMV, motorina costă 10,73 lei pe litru, în timp ce Lukoil afișează un preț de 10,78 lei pe litru, iar Rompetrol de 10,79 lei pe litru.

Astfel, toate prețurile monitorizate pentru motorina standard au rămas la același nivel ca în ziua precedentă.

La nivel național, cel mai mic preț pentru benzina standard este de 9,35 lei pe litru. Tariful este afișat de o stație Partener Rompetrol din Arad.

Motorina standard are cel mai mic preț, 10,63 lei pe litru, la o stație Socar din Sibiu.

În principalele orașe ale țării, Timișoara are cele mai mici tarife atât pentru benzină, cât și pentru motorină. Benzina pornește de la 9,48 lei pe litru, iar motorina de la 10,63 lei pe litru.

În București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, benzina standard poate fi cumpărată de la 9,51 lei pe litru, iar motorina standard de la 10,67 lei pe litru.

Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, localitate și momentul actualizării.

Prețurile de la pompă trebuie analizate și în contextul măsurii anunțate de Ministerul Finanțelor. Acciza pentru motorina standard va fi redusă temporar cu 20%, în perioada 16-31 august.

Măsura este adoptată în baza mecanismului de ajustare dinamică prevăzut de Legea nr. 162/2026 și vine ca răspuns la creșterea cotațiilor internaționale și a prețurilor carburanților.

Reducerea accizei ar putea avea un efect asupra prețului motorinei la pompă. Valoarea finală va depinde însă și de evoluția cotațiilor internaționale, precum și de politica comercială a operatorilor.