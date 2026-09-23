Șoferii care alimentează miercuri, 23 septembrie 2026, găsesc în București un preț minim de 9,93 lei pentru un litru de benzină, în timp ce cel mai mic tarif pentru motorină este de 10,91 lei/litru, potrivit datelor publicate de Peco-online.ro. La nivel național, cea mai ieftină benzină este disponibilă cu 9,87 lei/litru, iar motorina pornește de la 10,67 lei/litru.

În Capitală, benzina cu cel mai mic preț, de 9,93 lei/litru, se găsește la Petrom și Socar.

La Rompetrol, OMV, Lukoil și MOL, prețul benzinei este de 9,99 lei/litru.

Și în celelalte mari orașe monitorizate de Peco-online sunt diferențe mici față de București. În Cluj-Napoca, cel mai mic preț pentru benzină este de 9,93 lei/litru, la Petrom. Același preț este înregistrat și la Constanța, tot la Petrom.

În Timișoara, cea mai ieftină benzină costă 9,91 lei/litru, la Socar, iar în Iași, prețul minim este de 9,93 lei/litru, tot la Socar.

Pentru motorină, cel mai mic preț din București este de 10,91 lei/litru, la Petrom și Socar.

La Rompetrol, OMV și MOL, motorina este vândută cu 10,97 lei/litru, în timp ce la Lukoil prețul ajunge la 10,99 lei/litru.

În Cluj-Napoca, cel mai mic preț al motorinei este de 10,89 lei/litru, la DHR. În Timișoara, motorina poate fi cumpărată cu 10,88 lei/litru, la Socar.

În Iași, cel mai mic preț este de 10,91 lei/litru, la Socar, iar în Constanța, motorina costă tot 10,91 lei/litru, la Petrom.

La nivel național, cel mai mic preț pentru benzină este înregistrat la Lungulețu, județul Dâmbovița. La stația Dacma, un litru de benzină costă 9,87 lei.

În cazul motorinei, cel mai mic preț este în Pitești, județul Argeș. La stația CellyRo, motorina costă 10,67 lei/litru.

Prețurile afișate de Peco-online sunt actualizate de mai multe ori pe parcursul zilei, iar valorile pot exista cu mici întârzieri față de prețul afișat efectiv la pompă.

Datele publicate de Eurostat arată că prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal din Uniunea Europeană au crescut în august 2026 cu 23,8% față de august 2025. Avansul anual fusese de 13,7% în iunie și de 16,9% în iulie.

În 26 dintre cele 27 de state membre, prețurile au fost mai mari în august 2026 decât în aceeași lună a anului trecut. În 18 țări, creșterea anuală a depășit 20%.

Cele mai mari scumpiri au fost consemnate în Bulgaria – 34,5%, Lituania – 28,8%, Finlanda – 27,6%, Germania – 27,5% și Franța – 27,4%.

La polul opus s-au aflat Ungaria, cu 1,3%, Suedia, cu 6,1%, și Irlanda, cu 11,7%.

În România, prețurile combustibililor și lubrifianților au crescut în august cu 26,7% față de august 2025. Avansul anual fusese de 24,2% în iulie și de 23,1% în iunie. România s-a aflat astfel printre statele membre cu cele mai mari creșteri anuale ale prețurilor în luna august.

Față de luna precedentă, motorina s-a scumpit în august cu 8,3% la nivelul Uniunii Europene, iar benzina cu 3,3%. În iulie, creșterile lunare fuseseră de 4,3% pentru motorină și 4,7% pentru benzină.

Motorina s-a scumpit în august față de iulie în 26 de state membre. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Cehia – 14,3%, Bulgaria – 13,5% și Luxemburg – 12,3%. Cele mai mici majorări au fost consemnate în Italia – 5,2%, România – 6,1% și Țările de Jos – 6,2%.

În cazul benzinei, 22 de țări au raportat creșteri de prețuri în august față de iulie, în timp ce trei state au înregistrat scăderi, iar în alte două prețurile au rămas stabile.

Cele mai mari creșteri lunare au fost în Spania – 8,2%, România – 6,6%, Italia – 6,3% și Cipru – 6,2%.

Scăderi ușoare au fost raportate în Ungaria – minus 0,6%, Danemarca – minus 0,3% și Slovacia – minus 0,1%.