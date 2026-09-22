Deficitul global de motorină ar putea persista până în 2027, pe fondul perturbărilor provocate de conflictele din Iran și Ucraina. Participanții din piață consultați de Reuters estimează că oferta nu se va echilibra înainte de anul viitor, în timp ce stocurile din mai multe regiuni au ajuns la niveluri foarte scăzute, iar prețurile au urcat puternic.

Motorina este utilizată pe scară largă în agricultură, industria prelucrătoare și transportul greu, iar reducerea disponibilității sale afectează activitatea economică. În Statele Unite, prețul la pompă a depășit în această lună pragul de 6 dolari pe galon pentru prima dată, punând presiune asupra fermierilor și transportatorilor și alimentând preocupările înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului.

Un indicator al deficitului este evoluția spațiilor de depozitare. Companiile de rafinare și traderii de carburanți din America de Nord nu își mai reînnoiesc în unele cazuri contractele pentru rezervoarele de motorină, întrucât cantitățile disponibile pentru depozitare sunt reduse, potrivit datelor brokerului The Tank Tiger.

Capacitatea de depozitare disponibilă pentru închiriere în America de Nord și în zona Caraibelor a ajuns la 13 milioane de barili pentru luna octombrie, de la 11 milioane de barili în iunie, cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani. Datele au fost prezentate de Steven Barsamian, directorul operațional al The Tank Tiger.

„Există mai multe spații depozite disponibile pentru închiriere deoarece nimeni nu dorește să își reînnoiască contractele existente. De ce ai plăti pentru un rezervor când nu există motorină de depozitat?”, a explicat Barsamian.

În mod obișnuit, contractele pentru depozitele de carburanți sunt încheiate pentru perioade de șase luni până la un an. Potrivit lui Barsamian, combinația dintre stocurile reduse și creșterea spațiilor disponibile pentru închiriere indică așteptarea unei oferte limitate cel puțin până în primul trimestru din 2027.

Datele Administrației pentru Informații în domeniul Energiei din SUA (EIA) arată că stocurile totale de motorină și alte produse distilate au ajuns la 107,9 milioane de barili la 11 septembrie. Seria oficială a EIA începe în 1982.

EIA estimează că situația stocurilor va rămâne tensionată și în anii următori. Instituția a anunțat că stocurile de combustibili distilați, categorie în care este comercializată frecvent motorina, ar urma să coboare sub 100 de milioane de barili în septembrie și să rămână sub minimul ultimilor cinci ani până la sfârșitul lui 2026 și în cea mai mare parte a anului 2027.

Presiunea asupra pieței nu se limitează la Statele Unite. În luna iulie, stocurile de motorină din hub-ul Amsterdam-Rotterdam-Anvers erau cu 16% sub media ultimilor cinci ani, potrivit celor mai recente date furnizate de Insights Global.

Reprezentanții industriei se așteaptă ca oferta mondială să rămână limitată pe parcursul iernii. Evoluția depinde și de situația din Orientul Mijlociu, unde noi perturbări ale exporturilor de combustibili ar putea reduce și mai mult cantitățile disponibile.

În același timp, Rusia menține până în octombrie interdicția privind exporturile de motorină, ceea ce reprezintă un alt factor urmărit de participanții de pe piață.

Un posibil sprijin pentru oferta mondială vine din China, care și-a majorat constant exporturile de motorină în ultimele luni, potrivit economistului specializat în energie Philip Verleger.

Piața rămâne însă expusă unor noi perturbări. O escaladare a conflictelor din Iran sau Ucraina ori oprirea semnificativă a activității unei rafinării ar putea duce la noi creșteri rapide ale prețurilor la motorină.