Președintele Chinei, Xi Jinping, este așteptat să-i ceară lui Donald Trump oprirea vânzărilor americane de arme către Taiwan, în timpul întâlnirii programate la Washington. Beijingul va invoca declarația comună americano-chineză din 1982 și ar vrea inclusiv suspendarea unor livrări deja comandate de Taipei, potrivit unor surse familiarizate cu discuțiile.

Taiwanul se anunță astfel unul dintre cele mai sensibile subiecte ale noii întâlniri dintre cei doi lideri, programată în timpul vizitei pe care Xi Jinping o va efectua în Statele Unite în perioada 23-25 septembrie.

China intenționează să își susțină poziția prin raportare la cel de-al treilea comunicat comun semnat de Beijing și Washington în 1982. Documentul prevedea intenția Statelor Unite de a reduce treptat vânzările de armament către Taiwan și preciza că Washingtonul nu urmărește o politică pe termen lung de furnizare de arme insulei.

Potrivit surselor citate de Reuters, subiectul ar putea fi ridicat inclusiv în timpul unei vizite programate de Xi Jinping la Arhivele Naționale ale Statelor Unite.

Trei persoane familiarizate cu discuțiile pregătitoare dintre Statele Unite și China au declarat că Beijingul intenționează să pună accent pe propria interpretare a comunicatului comun semnat în urmă cu peste patru decenii. În acel document, Washingtonul declara că nu intenționează să urmeze pe termen lung o politică de vânzare a armelor către Taiwan și că urmărește o reducere treptată a acestor livrări.

China folosește frecvent comunicatul pentru a argumenta că Statele Unite ar trebui să înceteze furnizarea de armament către Taipei. Washingtonul invocă însă și alte documente din aceeași perioadă.

Într-o notă care a însoțit comunicatul, fostul președinte Ronald Reagan a legat disponibilitatea Statelor Unite de a reduce vânzările de arme de menținerea angajamentului Chinei pentru soluționarea pașnică a diferendelor cu Taiwanul.

De asemenea, potrivit „Celor șase asigurări” privind Taiwanul, formulate tot în 1982 și declasificate în 2020, Statele Unite nu au stabilit un termen pentru oprirea vânzărilor de arme și nici nu au acceptat să consulte în prealabil Beijingul înaintea unor asemenea tranzacții.

Solicitările Beijingului nu s-ar limita la viitoarele contracte de armament. Potrivit surselor Reuters, China ar fi cerut Washingtonului să suspende inclusiv livrarea unor arme deja comandate de Taiwan.

Una dintre persoanele familiarizate cu discuțiile a afirmat că Xi Jinping ar putea susține în fața lui Donald Trump că Taipeiul este „provocatorul” și principala sursă de instabilitate în relațiile dintre Statele Unite și China.

Beijingul consideră Taiwanul parte a teritoriului chinez și se opune constant vânzărilor americane de armament către insulă. Taiwanul, administrat democratic, respinge revendicările de suveranitate ale Beijingului. Sursele citate de Reuters afirmă și că Beijingul ar putea oferi în schimb sprijin pentru exercitarea unor presiuni asupra Iranului, în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

Ministerul chinez de Externe nu a răspuns solicitării Reuters de a comenta aceste informații. Publicația oficială People’s Daily a avertizat marți că o gestionare necorespunzătoare a problemei Taiwanului poate împinge relația dintre Statele Unite și China „spre o situație foarte periculoasă”.

Statele Unite nu întrețin relații diplomatice oficiale cu Taiwanul, după ce au transferat recunoașterea diplomatică către Beijing în 1979. Legislația americană prevede însă că Washingtonul trebuie să pună la dispoziția Taiwanului mijloacele necesare pentru menținerea unei capacități suficiente de autoapărare. În același timp, Statele Unite respectă politica „unei singure Chine”.

Washingtonul nu recunoaște oficial Taiwanul drept stat independent și nu adoptă o poziție oficială privind suveranitatea insulei. Statele Unite recunosc poziția Beijingului potrivit căreia există o singură Chină, fără să adopte revendicarea chineză asupra Taiwanului.

În ultimii cinci ani, China și-a intensificat activitățile militare în apropierea insulei. Armata chineză desfășoară frecvent operațiuni în jurul Taiwanului, iar Beijingul a organizat inclusiv exerciții militare de amploare.

Aceste activități au contribuit la amplificarea tensiunilor din Strâmtoarea Taiwan și a preocupărilor privind securitatea regională.

Discuția dintre Xi Jinping și Donald Trump vine într-un moment în care administrația americană trebuie să decidă asupra unui nou pachet de armament destinat Taiwanului. Un oficial al Casei Albe a declarat că Trump urmează să ia într-un timp relativ scurt o decizie privind tranzacția. Potrivit oficialului citat de Reuters, în primul mandat Donald Trump a aprobat mai multe vânzări de armament către Taiwan decât orice alt președinte american.

În primul an al celui de-al doilea mandat, Trump a autorizat, de asemenea, mai multe astfel de tranzacții decât administrația Joe Biden în cei patru ani de mandat, potrivit aceleiași surse. În decembrie, administrația Trump a aprobat un pachet de arme pentru Taiwan evaluat la 11 miliarde de dolari, prezentat drept cel mai mare de până acum.

Un al doilea pachet, estimat la aproximativ 14 miliarde de dolari, se află însă de mai multe luni în așteptare. După summitul din luna mai de la Beijing, Donald Trump a declarat că menține acest al doilea pachet în așteptare și l-a descris drept o „monedă de schimb foarte bună în negocieri”.

Xi Jinping și Donald Trump urmează să se întâlnească la Washington pe 24 septembrie, aceasta fiind a doua întrevedere dintre cei doi lideri din acest an.

Înaintea summitului, mai mulți politicieni republicani și-au reafirmat poziția privind sprijinul acordat Taiwanului. Senatorul Pete Ricketts, președintele republican al subcomisiei pentru Asia de Est din cadrul Comisiei pentru Relații Externe a Senatului, a declarat săptămâna trecută că Trump ar trebui să mențină o poziție fermă și să transmită că politica americană față de Taiwan nu s-a schimbat.

„Trebuie să continuăm să le reamintim că nu li se va permite să cucerească Taiwanul prin forță. Că nu ne schimbăm poziția în această privință. Vom continua să sprijinim Taiwanul”, a afirmat el.

La rândul său, John Moolenaar, președintele republican al Comisiei speciale a Camerei Reprezentanților pentru China, i-a trimis vineri o scrisoare lui Donald Trump. Moolenaar a afirmat că obiecțiile Beijingului privind vânzările americane de armament și cooperarea în domeniul securității ar trebui „respinse fără ezitare”.

Administrația americană și-a reafirmat recent și angajamentele privind securitatea Taiwanului, Japoniei și Coreei de Sud înaintea summitului Trump-Xi.

Ministerul de Externe al Taiwanului a transmis că urmărește atent evoluțiile privind contactele la nivel înalt dintre Washington și Beijing. Autoritățile taiwaneze au anunțat, de asemenea, că mențin o „comunicare solidă” cu Statele Unite.

Taiwanul este doar unul dintre dosarele importante care vor ajunge pe masa discuțiilor dintre Donald Trump și Xi Jinping.

Relațiile comerciale, accesul la minerale critice, inteligența artificială și situația din Orientul Mijlociu se află, de asemenea, printre temele așteptate la summitul de la Washington.

Xi urmează să ajungă miercuri la Washington, iar întrevederea oficială cu Donald Trump este programată pentru joi. Vizita liderului chinez la Arhivele Naționale este prevăzută pentru vineri.

Înaintea întâlnirii, Matt Pottinger, fost consilier adjunct pentru securitate națională în prima administrație Trump, a declarat la un forum de apărare organizat la Taipei că nu se așteaptă la rezultate „substanțiale” privind Taiwanul în urma summitului.

„Aș paria că Xi Jinping îi va ține o prelegere pe larg președintelui Trump despre Taiwan, așa cum a făcut-o la ultimele întâlniri și așa cum a procedat și cu alți președinți”, a spus Pottinger.

Vânzările de arme către Taiwan se conturează astfel drept unul dintre punctele de divergență ale întâlnirii de la Washington, în condițiile în care Beijingul cere oprirea sprijinului militar american pentru Taipei, iar oficiali de la Washington susțin continuarea acestuia.