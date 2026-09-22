Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au anunțat marți o acțiune de amploare vizând rețelele de corupție de la granița de nord-est a țării. În urma perchezițiilor efectuate în județele Suceava, Botoșani, Iași și Neamț, anchetatorii au dispus reținerea a 11 persoane și plasarea altor opt sub control judiciar. Printre cei vizați se numără numeroși lucrători vamali și polițiști de frontieră acuzați că primeau sume de bani pentru a închide ochii la introducerea ilegală în țară a unor bunuri interzise sau care depășeau limita legală din Ucraina.

Acțiunea penală a fost pusă în mișcare împotriva a 11 suspecți, reținuți începând cu datele de 21 și 22 septembrie 2026. Potrivit anchetatorilor, schema infracțională a funcționat pe parcursul mai multor luni.

„În perioada octombrie 2024 – ianuarie 2025, inculpata Fediuc Loredana, în calitatea menţionată anterior, ar fi primit, în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, sume de câte 200 de euro de la inculpatul F.V.V., în legătură cu îndeplinirea unor acte contrare îndatoririlor sale de serviciu. Sumele de bani ar fi fost primite pentru a-i permite acestuia să tranziteze, pe tura sa de serviciu, Punctul de Trecere a Frontierei Racovăţ, judeţul Botoşani, cu bunuri interzise sau peste limita legală, aduse din Ucraina, fără documentele necesare şi fără aplicarea măsurilor legale care se impuneau”, precizează DNA, într-un comunicat de presă.

Anchetatorii arată că funcționara efectua doar formal controlul vamal. În situațiile în care nu se afla la serviciu, aceasta promitea că va interveni pe lângă colegii săi de tură.

„Inculpata ar fi promis că îi va determina pe aceştia să efectueze controale vamale formale asupra autovehiculului cu care inculpatul F.V.V. urma să tranziteze Punctul de Trecere a Frontierei Racovăţ. În realizarea acestor demersuri, inculpata Fediuc Loredana ar fi beneficiat de ajutorul şi sprijinul inculpatului A.D”, menţionează DNA.

Practica controalelor superficiale s-a extins și la alți angajați vamali. În perioada februarie – septembrie 2025, inculpatul F.V.V. ar fi oferit bani și bunuri vameșilor Spinosu Iulian, Cliveţ Constantin, Pavăl Sorin, Ignat Adelina Sînziana şi Matei Alina Elena pentru a beneficia de un tratament preferențial la trecerea frontierei prin PTF Racovăț.

Sumele de bani au ajuns și la personalul vamal și de frontieră din alte puncte de trecere. „În perioada octombrie 2024 – septembrie 2025, în aceeaşi modalitate, cu ocazia tranzitării frontierei României prin punctele de trecere a frontierei Racovăţ şi Siret, inculpatul F.V.V. ar fi oferit sume de bani şi produse inculpaţilor Foca Petrică, Băluţ Lucian, Florescu Ovidiu, Bolohan Valerian-Cristinel, Lemnariu Dorina şi Donţu Marinică, pentru ca aceştia să efectueze controale vamale formale asupra autovehiculului cu care acesta urma să tranziteze frontiera, în scopul asigurării unui tratament favorabil la trecerea frontierei”, se mai arată în comunicatul DNA.

Ancheta a scos la iveală și conexiunile din cadrul administrației fiscale. În cazul sumelor date drept mită agentului Foca Petrică, un rol direct l-a avut Cîmpanu Mihai, angajat în cadrul DGRFP Iași – AJFP Botoșani. Acesta și-a folosit influența pentru a-l determina pe polițistul de frontieră să își încalce atribuțiile de serviciu.

Acuzații de omisiune a sesizării au fost formulate și împotriva agentului Ferman Cristian.

”La data de 8 aprilie 2025, inculpatul Ferman Cristian, în timp ce îşi exercita atribuţiile de serviciu în cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Racovăţ, judeţul Botoşani, deşi inculpatul F.V.V. ar fi încercat să îi ofere o sumă de bani cu titlu de mită, ar fi omis cu intenţie să sesizeze de îndată organele de urmărire penală cu privire la această faptă. În aceleaşi condiţii, la data de 15 iunie 2025, inculpatul Ferman Cristian ar fi aflat despre săvârşirea unei fapte de luare de mită de către lucrătorul vamal Spinosu Iulian şi ar fi omis cu intenţie să sesizeze de îndată organele de urmărire penală”, precizează DNA.

Totodată, ancheta vizează un alt episod petrecut pe 6 noiembrie 2024, când Constantinescu Cezar Florin a oferit foloase necuvenite unui polițist din Pomârla, județul Botoșani, pentru a evita legitimarea și verificarea a două persoane aflate în zona PTF Racovăț.

Persoanele plasate sub control judiciar au de respectat mai multe interdicții stricte, inclusiv interdicția de a părăsi țara fără acordul procurorilor și de a comunica cu alți suspecți din dosar. De asemenea, inculpații Ferman Cristian, Băluţ Lucian, Florescu Ovidiu, Bolohan Valerian-Cristinel, Lemnariu Dorina şi Donţu Marinică au primit interdicția de a-și exercita funcțiile publice în cadrul cărora au comis faptele.

Procurorii au atras atenția că orice încălcare cu rea-credință a acestor măsuri poate duce la înlocuirea controlului judiciar cu arestul la domiciliu sau arestarea preventivă. În plus, tuturor celor 19 inculpați din dosar le-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, conform prevederilor Codului de procedură penală.