Călin Georgescu ar fi luat în calcul mutarea în Italia după încetarea controlului judiciar și i-ar fi cerut omului de afaceri Ionel Rusen să caute o proprietate în Toscana, potrivit informațiilor din stenogramelor DIICOT. Vila căutată ar fi trebuit să fie izolată, să aibă teren și o construcție separată în care să poată locui alte două persoane. Prețul unei proprietăți identificate de Rusen ar fi fost de aproximativ 1,2 milioane de euro.

Discuțiile ar fi avut loc în primăvara anului 2025, în perioada în care Georgescu se afla sub control judiciar. Fostul candidat ar fi intenționat să plece în Italia împreună cu familia și cu mai multe persoane apropiate. Acesta ar fi luat în calcul solicitarea azilului politic, potrivit unor surse din anchetă.

Rusen ar fi găsit o vilă care corespundea cerințelor, însă prețul ar fi fost considerat ridicat. În conversațiile atribuite celor doi, suma vehiculată era de aproximativ 1,2 milioane de euro.

„Un pic cam scumpă, în jur la un milion două sute”, i-ar fi spus Ionel Rusen lui Călin Georgescu, potrivit stenogramelor.

Proprietatea ar fi fost amplasată într-o zonă izolată și ar fi avut o suprafață importantă de teren. Unul dintre criteriile urmărite era ca vila să ofere suficientă intimitate și să nu permită accesul facil al altor persoane în apropierea proprietarului.

Un alt element urmărit în căutarea imobilului era existența unei construcții separate de casa principală.

„O anexă destinată servitorilor, o casă mică sau ceva de dependință”, ar fi cerut Georgescu, potrivit stenogramelor DIICOT.

Ulterior, acesta ar fi precizat că în dependință ar trebui să poată locui două persoane: „Această casă, dacă are dependințe... să stea încă un om cu soția lui.”

În cadrul discuțiilor despre proprietate, Georgescu ar fi lăsat să se înțeleagă că putea găsi resursele financiare necesare achiziției. Cumpărarea ar fi urmat să fie făcută după încetarea controlului judiciar.

Dosarul în care sunt cercetați Călin Georgescu și Ionel Rusen vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

DIICOT a făcut cinci percheziții în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Potrivit procurorilor, ancheta privește un mecanism prin care unor oameni de afaceri li s-ar fi prezentat posibilitatea obținerii unor finanțări externe, pentru care ar fi fost solicitate garanții financiare.

În cazul investigat de procurori, unei persoane vătămate i-ar fi fost prezentată posibilitatea obținerii unei finanțări de 6 milioane de euro. Pentru accesarea acesteia ar fi fost solicitată o garanție, iar persoana respectivă ar fi transferat peste 1,1 milioane de euro. Finanțarea nu s-ar fi concretizat, iar banii plătiți drept garanție nu ar fi fost recuperați.

DIICOT susține că mecanismul investigat ar fi implicat documente și proceduri prezentate ca provenind de la instituții financiare reale. Procurorii au mai afirmat că, ulterior, persoanei vătămate i s-ar fi propus majorarea finanțării de la 6 milioane la 15 milioane de euro, fiind solicitată o garanție suplimentară. Prejudiciul indicat de anchetatori depășește 1,1 milioane de euro.

În timpul perchezițiilor au fost ridicate sisteme de bruiaj, dispozitive de stocare a datelor, documente, două pașapoarte și o legitimație. Unele înscrisuri urmează să fie verificate, existând suspiciunea procurorilor că ar putea fi false.

Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost reținuți pentru 24 de ore, după audierile de la DIICOT. Ei vor fi duși la Tribunalul București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.