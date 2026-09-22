Justitie

Planul pe care Călin Georgescu l-ar fi făcut după controlul judiciar. Ce discutase cu Ionel Rusen

Planul pe care Călin Georgescu l-ar fi făcut după controlul judiciar. Ce discutase cu Ionel RusenCalin Georgescu. Sursa foto: INQUAM
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Călin Georgescu ar fi luat în calcul mutarea în Italia după încetarea controlului judiciar și i-ar fi cerut omului de afaceri Ionel Rusen să caute o proprietate în Toscana, potrivit informațiilor din stenogramelor DIICOT. Vila căutată ar fi trebuit să fie izolată, să aibă teren și o construcție separată în care să poată locui alte două persoane. Prețul unei proprietăți identificate de Rusen ar fi fost de aproximativ 1,2 milioane de euro.

Discuțiile ar fi avut loc în primăvara anului 2025, în perioada în care Georgescu se afla sub control judiciar. Fostul candidat ar fi intenționat să plece în Italia împreună cu familia și cu mai multe persoane apropiate. Acesta ar fi luat în calcul solicitarea azilului politic, potrivit unor surse din anchetă.

Proprietatea căutată în Toscana

Rusen ar fi găsit o vilă care corespundea cerințelor, însă prețul ar fi fost considerat ridicat. În conversațiile atribuite celor doi, suma vehiculată era de aproximativ 1,2 milioane de euro.

„Un pic cam scumpă, în jur la un milion două sute”, i-ar fi spus Ionel Rusen lui Călin Georgescu, potrivit stenogramelor.

Ionel Rusen

Sursa: Inquam Photos/George Călin

Proprietatea ar fi fost amplasată într-o zonă izolată și ar fi avut o suprafață importantă de teren. Unul dintre criteriile urmărite era ca vila să ofere suficientă intimitate și să nu permită accesul facil al altor persoane în apropierea proprietarului.

Un alt element urmărit în căutarea imobilului era existența unei construcții separate de casa principală.

„O anexă destinată servitorilor, o casă mică  sau ceva de dependință”, ar fi cerut Georgescu, potrivit stenogramelor DIICOT.

Ulterior, acesta ar fi precizat că în dependință ar trebui să poată locui două persoane: „Această casă, dacă are dependințe... să stea încă un om cu soția lui.”

În cadrul discuțiilor despre proprietate, Georgescu ar fi lăsat să se înțeleagă că putea găsi resursele financiare necesare achiziției. Cumpărarea ar fi urmat să fie făcută după încetarea controlului judiciar.

Ce anchetează DIICOT

Dosarul în care sunt cercetați Călin Georgescu și Ionel Rusen vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

DIICOT a făcut cinci percheziții în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Potrivit procurorilor, ancheta privește un mecanism prin care unor oameni de afaceri li s-ar fi prezentat posibilitatea obținerii unor finanțări externe, pentru care ar fi fost solicitate garanții financiare.

În cazul investigat de procurori, unei persoane vătămate i-ar fi fost prezentată posibilitatea obținerii unei finanțări de 6 milioane de euro. Pentru accesarea acesteia ar fi fost solicitată o garanție, iar persoana respectivă ar fi transferat peste 1,1 milioane de euro. Finanțarea nu s-ar fi concretizat, iar banii plătiți drept garanție nu ar fi fost recuperați.

DIICOT susține că mecanismul investigat ar fi implicat documente și proceduri prezentate ca provenind de la instituții financiare reale. Procurorii au mai afirmat că, ulterior, persoanei vătămate i s-ar fi propus majorarea finanțării de la 6 milioane la 15 milioane de euro, fiind solicitată o garanție suplimentară. Prejudiciul indicat de anchetatori depășește 1,1 milioane de euro.

Ce au ridicat anchetatorii la percheziții

În timpul perchezițiilor au fost ridicate sisteme de bruiaj, dispozitive de stocare a datelor, documente, două pașapoarte și o legitimație. Unele înscrisuri urmează să fie verificate, existând suspiciunea procurorilor că ar putea fi false.

Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost reținuți pentru 24 de ore, după audierile de la DIICOT. Ei vor fi duși la  Tribunalul București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

 

Stiri calde

10:58 - Gigi Becali face calcule după cazul Călin Georgescu. Scenariul lansat pentru George Simion

10:48 - Călin Georgescu și Ionel Rusen, la Tribunalul București cu propunere de arestare pentru 30 de zile. Dosarul de 1,1 mi...

10:40 - Siegfried Mureșan își prezintă programul în Parlament, în fața liberarilor. Măsurile anunțate până acum

10:31 - Atac armat în fața unui liceu din Turcia. Elevi, împușcați în timp ce veneau la școală

10:22 - Criza motorinei se prelungește până în 2027. Stocurile reduse pun presiune pe prețuri

10:14 - Reguli noi pentru prosumatori. Când vor putea folosi surplusul de energie pentru mai multe facturi

HAI România!

Reforma serviciilor de (contra)spionaj cuprinde Olanda și Suedia

Reforma serviciilor de (contra)spionaj cuprinde Olanda și Suedia

Criza economică pune la încercare politica europeană. Efectele pot ajunge și în România

Criza economică pune la încercare politica europeană. Efectele pot ajunge și în România

Adrian Severin analizează șansele Guvernului Mureșan. Ce ar putea urma

Adrian Severin analizează șansele Guvernului Mureșan. Ce ar putea urma

Proiecte speciale