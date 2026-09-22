Călin Georgescu va fi adus marți în fața Tribunalului București, unde procurorii DIICOT vor solicita arestarea sa preventivă pentru 30 de zile, în dosarul în care este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Călin Georgescu a fost reținut luni, 21 septembrie, de procurorii DIICOT, după aproape nouă ore de percheziții la locuința sa din Mogoșoaia. El a fost adus la sediul DIICOT în jurul orei 15:00, pentru audieri, însă nu a dorit să dea declarații în fața anchetatorilor.

La ieșirea din sediul DIICOT, Georgescu a fost scos cu cătușe la mâini și a ridicat mâinile deasupra capului în fața jurnaliștilor și a susținătorilor aflați în fața instituției. El nu a făcut declarații.

În același dosar a fost reținut și omul de afaceri Ionel Rusen. DIICOT a anunțat că cei doi, cu vârste de 64 și 47 de ani, sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

În timpul perchezițiilor au fost găsite și ridicate sisteme de bruiaj, înscrisuri, documente de identitate, între care două pașapoarte și o legitimație care urmează să fie expertizate, existând suspiciunea că ar fi false, dispozitive de stocare a datelor și alte mijloace de probă, potrivit comunicatului DIICOT.

Perchezițiile au avut loc în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.

Ancheta a pornit de la plângerea unui om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susține că a pierdut 1,1 milioane de euro în urma unei afaceri privind obținerea unei linii de credit.

Potrivit informațiilor din dosar, Răzvan Leu l-ar fi cunoscut pe Călin Georgescu în 2021, prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu. Georgescu i-ar fi propus implicarea într-o afacere care presupunea tranzacții cu metale prețioase.

Pentru afacere era necesară o linie de credit de 6 milioane de euro, iar Georgescu i-ar fi recomandat lui Leu să ia legătura cu Ionel Rusen. Acesta i l-ar fi prezentat, la rândul său, pe cetățeanul italian Massimiliano Arena, prezentat drept reprezentant al unei bănci din Elveția.

Pentru obținerea creditului, omul de afaceri ar fi fost solicitat să achite o garanție de 1 milion de euro. Potrivit procurorilor, 100.000 de euro din această sumă ar fi urmat să fie folosiți pentru finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale, fiind prezentat inclusiv un plan de cheltuieli pentru această sumă.

Ulterior, Răzvan Leu ar fi transferat încă 100.000 de euro, după ce i s-ar fi transmis că valoarea împrumutului ar putea crește la 15 milioane de euro.

Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri ar fi cerut restituirea celor 1,1 milioane de euro transferate. Potrivit plângerii, banii nu i-ar mai fi fost restituiți.

Răzvan Leu a confirmat luni că el a formulat plângerea penală aflată la baza dosarului instrumentat de DIICOT.

„Confirm că sunt persoana care a formulat, în ianuarie 2024, plângerea penală aflată la baza dosarului instrumentat de DIICOT. Am făcut acest demers dintr-un singur motiv: am pierdut peste un milion de euro, bani câştigaţi prin muncă, în urma promisiunii unei finanţări care nu s-a concretizat niciodată”, a transmis omul de afaceri într-un comunicat de presă.

Leu a spus că l-a cunoscut pe Călin Georgescu în 2021 și că a avut încredere în acesta și în planurile prezentate.

„Am avut încredere deplină în Călin Georgescu şi în ceea ce mi-a spus. Din păcate, totul s-a dovedit a fi o escrocherie, o păcăleală. Am fost înşelat cu suma de 1.100.000 euro, dată de mine ca avans pentru un împrumut extern de 6.000.000 euro, o linie de credit destinată unor investiţii în afaceri”, a mai transmis Răzvan Leu.

El a precizat că împrumutul ar fi trebuit acordat de o companie financiară recomandată și garantată, potrivit afirmațiilor sale, de Călin Georgescu și de partenerii săi de afaceri.

În timpul percheziției de la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, anchetatorii au găsit o legitimație prezentată drept „diplomatică”, aparent emisă de Ordinul Cavalerilor de Malta.

Ulterior, Ambasada Ordinului Suveran Militar de Malta în România a transmis că nu a emis un asemenea document pe numele lui Călin Georgescu și că acesta nu este membru al Ordinului.

În mașina lui Georgescu a fost găsit și un aparat de bruiaj. Dispozitivul ar fi fost folosit pentru blocarea ascultării și înregistrării convorbirilor. Marți, instanța urmează să analizeze propunerea procurorilor privind arestarea preventivă a lui Călin Georgescu și a lui Ionel Rusen pentru 30 de zile.