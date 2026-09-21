Călin Georgescu a fost reținut luni de procurorii DIICOT, după perchezițiile făcute la locuința sa din Mogoșoaia. Printre obiectele ridicate de anchetatori se află două dispozitive de bruiaj, a căror destinație urmează să fie stabilită prin verificări tehnice. Antreprenorul Mihai Răzvan Moraru a explicat ce ar putea face aparatele și a ridicat mai multe întrebări legate de utilizarea lor.

Potrivit antreprenorului Mihai Răzvan Moraru, printre aparatele găsite se află un Rabbler MNG300, despre care spune că poate împiedica înregistrarea clară a conversațiilor.

„Primul este un Rabbler MNG300, un mobile noise generator. Ce face? El nu bruiază semnalul GSM sau Wifi, ci produce prin difuzor un zgomot construit din bucăți, care seamănă cu vocea unui om. De ce? Pentru cǎ orice microfon aflat la maxim 3 metri de Georgescu sǎ nu poată înregistra discuția. Astfel, orice microfon, inclusiv unul ascuns, va înregistra o conversație amestecată cu acest zgomot și va fi greu de înțeles. Georgescu sigur îl folosea la întâlnirile pe care le avea. Nu în mașină.

El îl folosea la discuții, pentru a nu putea fi înregistrat de către cei cu care se întâlnea, dacă aceștia aveau un microfon ascuns. Oare de ce? Cǎ le explica cum să cultive legume sănătoase? Sau pentru cǎ discuta planuri care nu sunt în acord cu legile din România?”, susține antreprenorul.

Mihai Răzvan Moraru susține că al doilea aparat are șase antene și poate interfera cu mai multe tipuri de comunicații.

„Al doilea aparat este un dispozitiv RF cu șase antene, pe care scrie EU. Acesta este un jammer portabil, cu șase canale, pentru a bruia simultan comunicațiile GSM ( mobil ) de la 900 până la 1800, inclusiv 3G și 4G, semnalul și conexiunile Bluetooth și WiFi.

Când este utilizat, în jurul mașinii sau a locuinței, telefoanele nu mai pot funcționa, rețeaua de internet cade iar aparatele cu conexiune Bluetooth sunt nefuncționale. Acesta are inclusiv capacitatea de a bruia navigația prin satelit”, a continuat acesta.

Mihai Răzvan Moraru susține că un astfel de dispozitiv nu ar putea fi folosit legal fără autorizațiile necesare și se întreabă cum ar fi ajuns acesta în posesia lui Călin Georgescu.

„El nu poate fi utilizat în spațiul UE, pentru cǎ este interzis în toate țările fără autorizare, iar vânzarea se face doar către autoritățile competente sau către parteneri autorizați de către autorități. Prin urmare, cineva i-a făcut rost lui Călin Georgescu de un astfel de aparat, pentru a nu-i fi ascultate comunicările. Însă cel care l-a adus, a avut o filieră “specialǎ”! Fie una militară, fie una de informații, fie una a unor interlopi.

Chiar dacă există câteva companii și chiar site-uri care le vând în UE, vânzarea se face cu înregistrare și autorizare”, a mai spus acesta.

O eventuală expertiză ar trebui, potrivit lui Mihai Răzvan Moraru, să arate ce frecvențe putea bruia aparatul și ce comunicații puteau fi afectate.

„În plus, nu este ușor de folosit! E o mare diferență între a ști să îl pornești și a-l utiliza corect. Pentru cǎ trebuie să știi ce și cum să faci cu el: ce bandă corespunde fiecărui canal, ce servicii radio sunt afectate, cum se propagă semnalul, ce putere să dozezi, ce frecevențe să bruiezi.

Adică dacă îl pornești cu setările standard, ok, bruiajul se face la modul general și riști să nu funcționeze corect. Dar tot trebuie să selectezi banda pentru care faci bruiajul. Însă dacă vrei să știi ce trebuie să blochezi și cum, în țara ta, atunci trebuie să știi ce servcii și frecvențe vrei să afectezi și să faci setările pentru fiecare din cele 6 canale!

De unde știa Georgescu asta? Cine l-a instruit? Cine i-a făcut aceste setări și cine i-a dat aceste date?

Iar aici cred cǎ deja intrăm în zona serviciilor. De la noi sau nu. Dacă ancheta va fi una serioasă, atunci e obligatorie o analiză de spectru pentru acest aparat, pentru a se cunoaște ce frecvente urmărea și ce servicii de comunicații erau afectate”, susține antreprenorul.

Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde anchetatorii au efectuat percheziții. Ulterior, acesta a fost dus la sediul DIICOT pentru audieri și a fost reținut pentru 24 de ore.