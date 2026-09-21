Călin Georgescu a fost reținut luni pentru 24 de ore de procurorii DIICOT și transportat la Arestul Central al Poliției Capitalei. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este vizat într-un dosar în care anchetatorii fac cercetări pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. În același dosar a fost reținut și omul de afaceri Ionel Rusen, care a ajuns, la rândul său, în Arestul Central.

După sosirea în arest, persoana reținută trece prin procedurile standard de primire. Printre acestea se află controlul corporal, verificarea obiectelor pe care le are asupra sa și evaluarea medicală.

În timpul consultului, sunt verificate eventualele probleme de sănătate, tratamentele urmate și necesitatea administrării unor medicamente. Persoana este întrebată și dacă urmează un anumit regim alimentar.

Ulterior, celui reținut îi sunt prezentate regulile pe care trebuie să le respecte pe perioada în care se află în custodia poliției. După finalizarea verificărilor, acesta este repartizat într-o celulă.

Procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus luni reținerea lui Călin Georgescu și Ionel Rusen, cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Ancheta este desfășurată împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. În urma celor cinci percheziții efectuate luni, anchetatorii au ridicat sisteme de bruiaj, înscrisuri, dispozitive de stocare a datelor și alte mijloace de probă.

Anchetatorii au descoperit, de asemenea, două pașapoarte și o legitimație care urmează să fie supuse unei expertize, existând suspiciunea că documentele ar fi false.

Procurorii urmează să sesizeze judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile a celor doi.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție și ai Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București.

DIICOT transmite că persoanele vizate beneficiază, pe tot parcursul procesului penal, de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.

Călin Georgescu a fost audiat la sediul DIICOT, iar după mai multe ore procurorii au dispus reținerea sa pentru 24 de ore.

În fața instituției s-au adunat susținători ai fostului candidat. Aceștia au scandat „libertate” și „Căline, poporul e cu tine”.

Dosarul vizează presupusa activitate a unei grupări despre care anchetatorii susțin că ar fi indus în eroare un om de afaceri și l-ar fi determinat să transfere peste 1,1 milioane de euro.

Potrivit unor surse judiciare, în autoturismul folosit de Călin Georgescu au fost descoperite două aparate de bruiaj, de modele diferite.

Tot în mașină ar fi fost găsită o legitimație prezentată drept document diplomatic, emisă pe numele fostului candidat la Președinție. Pe aceasta apare titulatura „SENATOR GEORGESCU CALIN”, sub sigla „Order of Malta”, iar la funcție este înscris „PRIOR OF UNITED STATES OF AMERICA”.

Potrivit informațiilor din anchetă, documentul urmează să fie verificat. Sursele citate susțin că astfel de elemente de statut ar fi putut fi folosite pentru a crea credibilitate în fața unor potențiali investitori.

Documentul prezentat nu corespunde însă denumirii Ordinului Suveran Militar de Malta recunoscut diplomatic de România.

Luni dimineață, Călin Georgescu a fost ridicat din trafic. În același timp, procurorii și polițiștii au efectuat percheziții la locuința sa și la alte patru adrese din București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.

Operațiunea a vizat un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Înainte de ora 14.00, Ionel Rusen a fost adus la sediul DIICOT pentru audieri. După aproape nouă ore de verificări, Călin Georgescu a plecat de la locuința sa însoțit de procurori și a ajuns în jurul orei 15.10 la sediul DIICOT.

„Astăzi, 21 septembrie 2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, împreună cu poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale din Inspectoratul General al Poliţiei Române, au pus în aplicare 5 mandate de percheziţie domiciliară, pe raza municipiului Bucureşti şi a localităţilor Mogoşoaia, Ciolpani şi Buftea, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată”, informează DIICOT.

Potrivit anchetatorilor, în dosar sunt vizați doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, precum și un cetățean italian de 56 de ani. Printre persoanele vizate se află și Călin Georgescu.

Conform anchetatorilor, în septembrie 2021, cei trei ar fi constituit un grup infracțional organizat care ar fi acționat coordonat, sub autoritatea unui lider, în special în România, dar și în Marea Britanie.

„Liderul le-a atribuit celorlalţi doi membri rolurile clare în cadrul mecanismului infracţional pus la cale, prezentându-i drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăţi străine care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenţionau să îşi dezvolte afacerile din România, sub condiţia depunerii unor garanţii băneşti.

Astfel, potrivit rolurilor asumate, făptuitorii au acţionat prin inducerea şi menţinerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanţări de la instituţii financiare bancare din străinătate, membrii grupării de criminalitate organizată având ca obiectiv obţinerea garanţiilor băneşti depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective”, informează DIICOT.

Din datele strânse de anchetatori până în acest moment rezultă că, începând din septembrie 2021, membrii grupării ar fi organizat întâlniri în București și județul Argeș, iar ulterior în Marea Britanie.

O persoană ar fi fost convinsă că poate obține o finanțare de 6 milioane de euro printr-un contract de creditare cu o instituție bancară, cu condiția depunerii unei garanții.

Potrivit anchetatorilor, victima ar fi transferat astfel peste un milion de euro.

Ulterior, aceasta ar fi fost informată că finanțarea poate fi majorată până la 15 milioane de euro, însă pentru acest lucru ar fi fost necesară o garanție suplimentară. În aceste condiții, persoana ar fi transferat încă 100.000 de euro.

Prejudiciul total indicat de procurori depășește 1,1 milioane de euro.

Călin Georgescu mai este vizat în alte două dosare penale, în ambele cauze fiind trimis în judecată.

Unul dintre dosare îl privește și pe fostul mercenar Horațiu Potra, alături de alți 20 de inculpați. Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată.

În aceeași cauză, Horațiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive.

Curtea de Apel București a stabilit pentru acest dosar un termen la 28 septembrie 2026.

Într-o altă cauză, Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru acuzații referitoare la propagandă legionară și promovarea în public a unor persoane vinovate de genocid și crime de război.

La 3 aprilie, Călin Georgescu a scăpat definitiv de controlul judiciar, după mai bine de un an de la instituirea măsurii preventive.

Tribunalul București i-a admis contestația și a desființat în parte hotărârea Judecătoriei Sectorului 1, care decisese menținerea măsurii preventive.

În noul dosar instrumentat de DIICOT, procurorii au dispus luni reținerea pentru 24 de ore și urmează să ceară judecătorului de drepturi și libertăți arestarea preventivă pentru 30 de zile.