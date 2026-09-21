AUR își menține susținerea pentru Călin Georgescu, după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 a fost ridicat luni de procurorii DIICOT într-un dosar de înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat. Deputatul AUR Ștefăniță Avrămescu a respins ideea că formațiunea s-ar distanța de Călin Georgescu după apariția noului dosar penal.

Parlamentarul a invocat prezumția de nevinovăție și a susținut că, în acest moment, nu există o condamnare în cazul fostului candidat la prezidențiale.

„În momentul de față vedem acuzații, dar cred poate să explice mai bine ce înseamnă prezumția de nevinovăție. Nu avem nici o condamnare, nu avem niciun fel de situație de acest gen. Nu ne-am dezis și nu ne vom dezice. Suntem alături de Călin Georgescu în toate aceste încercări pe care le parcurge”, a spus parlamentarul, luni, într-o conferință de presă.

Întrebat dacă AUR s-ar delimita de Călin Georgescu în cazul unei eventuale condamnări, deputatul a respins și această variantă.

„Nu am spus așa ceva și nici nu se va întâmpla așa ceva”, a arătat el.

Călin Georgescu a fost ridicat luni din trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde procurorii au efectuat percheziții. DIICOT a anunțat că polițiștii și procurorii au pus în aplicare cinci mandate de percheziție în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.

Ancheta vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Potrivit procurorilor, trei persoane, doi cetățeni români și un cetățean italian, ar fi format gruparea în septembrie 2021, iar aceasta ar fi acționat în România și Marea Britanie.

Potrivit DIICOT, persoanele vizate s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri și administratori ai unor societăți străine care ar fi avut acces la fonduri ce puteau fi împrumutate unor persoane interesate să își dezvolte afacerile în România.

Anchetatorii susțin că unei persoane vătămate i-ar fi fost oferită posibilitatea obținerii unei finanțări de 6 milioane de euro, cu condiția depunerii unei garanții. Victima ar fi transferat peste 1 milion de euro, iar ulterior ar fi fost solicitată o sumă suplimentară de 100.000 de euro, după ce valoarea finanțării ar fi fost majorată la 15 milioane de euro.

Prejudiciul indicat de DIICOT depășește 1,1 milioane de euro. Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.

Potrivit informațiilor prezentate de DIICOT, mecanismul investigat ar fi început în septembrie 2021. Procurorii susțin că membrii grupului ar fi urmărit obținerea unor foloase patrimoniale prin inducerea în eroare a unor oameni de afaceri cărora le-ar fi fost oferite finanțări externe în schimbul unor garanții.

În acest dosar, Călin Georgescu beneficiază de prezumția de nevinovăție până la stabilirea unei eventuale vinovății printr-o hotărâre judecătorească definitivă.