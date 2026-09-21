Membrii Agenției Naționale pentru Sport, alături de reprezentanții Berceni Arena Sport Center și ai Primăriei Sectorului 4, au marcat deschiderea oficială a Săptămânii Europene a Sportului 2026 în România. Evenimentul găzduit de patinoarul Berceni Arena a avut o dublă însemnătate: pe de o parte lansarea ediției naționale sub sloganul #BeActive your way, iar pe de altă parte inițierea procedurilor de omagiere a legendarului hocheist Doru Tureanu prin redenumirea viitoare a complexului sportiv.

Prezentat de Roxana Ciuhulescu din partea Agenției Naționale pentru Sport și Bianca Turcu din partea Berceni Arena Sport Center, programul a început cu un moment artistic de patinaj, urmat de proiecția clipului oficial al campaniei europene ce se va desfășura între 23 și 30 septembrie. În cadrul festivității, Bogdan Constantin Matei, Președintele Agenției Naționale pentru Sport, i-a oferit o plachetă de apreciere primarului Sectorului 4, Daniel Băluță, pentru susținerea continuă a activităților sportive locale.

Printre momentele remarcabile ale zilei s-a numărat prezența fostului internațional Dănuț Lupu. Fostul mare fotbalist a dezvăluit că a practicat hocheiul pe gheață timp de opt ani înainte de a se dedica terenului de fotbal. Pentru a marca această legătură, organizatorii i-au dăruit o crosă, iar fostul sportiv a executat simbolic prima lovitură de puc.

„Înainte de fotbal, am practicat opt ani hocheiul. M-am bucurat să revin astăzi pe gheață și să dau simbolic prima lovitură de puc. Hocheiul a fost o parte importantă din începuturile mele în sport și este o bucurie să fiu aici, la un eveniment care aduce împreună atâtea discipline și îi încurajează pe oameni să facă mișcare.” — Dănuț Lupu, fost internațional de fotbal

La eveniment au luat parte personalități marcante ale sportului românesc, implicate activ în promovarea stilului de viață sănătos în calitate de ambasadori #BeActive și membri ai rețelei SANE. Printre aceștia s-au numărat Laura Badea, Ana-Maria Brânză, Irina Deleanu, Narcisa Lecușanu, Ionuț Rada, Ioana Nețu, Mihnea Harasim și Claudia Nichita.

„Sunt alături de BeActive de zece ani și am privilegiul de a fi văzut, an de an, cum acest proiect a înflorit și a căpătat amploare — de la primii pași, până la mișcarea de astăzi, care ajunge în tot mai multe comunități din România. Este o bucurie să faci parte din povestea asta și să vezi cum crește, an după an.” — Narcisa Lecușanu, Ambasador #BeActive și SANE „Sportul este un bun prilej să zâmbim mai mult. Nu contează ramura sportivă sau nivelul de pregătire — sportul te face să zâmbim, îți dă energie și te apropie de oameni. Așa că, indiferent unde ești, fă mișcare!” — Ionuț Rada, Ambasador #BeActive și SANE

Manifestările continue vor avea un punct culminant sâmbătă, 26 septembrie, când publicul de toate vârstele este invitat să ia parte la două activități majore.

Prima dintre ele este Satul Sportiv, organizat în Parcul Lumea Copiilor de dimineață până la ora 18:00, unde vizitatorii pot testa peste 80 de ramuri sportive alături de reprezentanții a 63 de federații, cluburi și asociații de profil. A doua activitate este reprezentată de BeActive Night, un spectacol nocturn dedicat sporturilor pe gheață, programat de la ora 19:00 la Berceni Arena.

Data de 19 septembrie a adus un moment de profundă recunoștință pentru istoria hocheiului românesc. În prezența familiei regretatului sportiv Doru Tureanu, a fost evocată cariera acestuia, ca prim pas oficial pentru schimbarea denumirii locației în Patinoarul Doru Tureanu. Manifestarea s-a încheiat într-o atmosferă de sărbătoare cu un meci demonstrativ de hochei.

Printre partenerii care susțin atelierele și inițiativele din Satul Sportiv se numără federații naționale din domenii precum Airsoft, Alpinism și Escaladă, Arte Marțiale, Atletism, Automobilism Sportiv, Baschet, Bob și Sanie, Bowling, Box, Bridge, Canotaj, Chanbara, Ciclism, Darts, Fotbal Tenis, Gimnastică, Haltere, Handbal, Hochei pe Gheață, Judo, Kaiac-Canoe, Kempo, Lupte, Oină, Padbol, Pangration Athlima, Polo, Radioamatorism, Rugby, Sambo, Schi Biatlon, Scrabble, Scrimă, Skandenberg-Armwrestling, Squash, Surfing, Șah, Taekwondo WT, Taekwon-do I.T.F., Tenis de Masă, Tir cu Arcul, Triatlon, Volei și Yachting.

Alături de federații sunt prezente numeroase asociații și cluburi: Asociația Club Sportiv Ocazional, Asociația pentru Formare / Minardo Dance Studio, ACS Corporate Games, Sports Volunteers, Asociația Clubul Sportiv Aztek, Asociația Club Sportiv Catchball, Asociația Club Sportiv Climb Again, Asociația Sportivă Apa Înseamnă Viață & Asociația Sută la Sută Românesc, Asociația Bucharest Sport Club, Academia de Sport și Nutriție Alexander Florescu, Asociația Club Sportiv Startdance, Asociația Gym Land, Direcția de Sport și Tineret Ilfov, FRSPT, Comitetul Național Paralimpic, ACS Aikibudo și CS Rapid București.