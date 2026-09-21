Un incendiu puternic a izbucnit luni la o fabrică de celuloză din Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți. Focul a cuprins o hală de mari dimensiuni în care se află depozitate resturi de hârtie, iar pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor și împiedicarea extinderii incendiului, potrivit ISU Mehedinți.

Flăcările se manifestă generalizat la nivelul halei, care are o suprafață de aproximativ 20.000 de metri pătrați. Amploarea incendiului a determinat mobilizarea unor echipaje de intervenție din mai multe județe.

Pompierii din cadrul ISU Mehedinți intervin cu șase autospeciale de stingere, o autoscară, un autocamion și o ambulanță SMURD.

Pentru suplimentarea forțelor, la locul incendiului au fost trimise autospeciale de stingere de la ISU Dolj, ISU Caraș-Severin și ISU Gorj. ISU București-Ilfov a trimis, de asemenea, o autospecială dotată cu roboți pentru intervenție.

Echipajele acționează atât pentru lichidarea focului, cât și pentru reducerea riscului ca flăcările să se extindă către alte zone.

Cantitatea mare de fum degajată de incendiu a determinat autoritățile să transmită un mesaj RO-ALERT către populația din zona afectată.

Intervenția este în desfășurare.

O suprafață de aproximativ 120 de hectare, formată dintr-o livadă de pruni, miriște, stuf, arbuști și litieră de pădure, a fost afectată de un incendiu izbucnit duminică seară în localitatea Vieru, județul Giurgiu. Focul ar fi pornit de la un foc deschis în spații deschise și s-a extins rapid pe terenul din zonă.

Pompierii au intervenit timp de mai multe ore pentru stingerea incendiului, misiunea fiind îngreunată de terenul greu accesibil și de numărul mare de focare. În anumite zone, flăcările au depășit doi metri înălțime.

„Pompierii giurgiuveni au fost solicitați să intervină aseară, pentru stingerea unui incendiu, pe un teren din localitatea Vieru. De la o miriște de grâu, flăcările s-au extins rapid la o livadă, la stuf, arbuști și litieră de pădure, suprafața totală afectată fiind de aproximativ 120 de hectare. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu două autospeciale de stingere, două cisterne, două autospeciale de primă intervenție și comandă și un microbuz. Flăcările depășeau, pe alocuri, doi metri înălțime, iar misiunea a fost dificilă din cauza terenului greu accesibil, dar și a faptului că incendiul se manifesta în mai multe focare”, se arată, luni, într-un comunicat de presă transmis de ISU Giurgiu.

Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea focarelor, limitând extinderea incendiului către alte suprafețe de vegetație.