Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit marți dimineață două mesaje RO-Alert, după ce sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat mai multe ținte aeriene în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Autoritățile precizează că nu au fost înregistrate pătrunderi ale dronelor în spațiul aerian național.

Potrivit MApN, primul obiect aerian a fost detectat în jurul orei 03.10, la aproximativ 35 de kilometri nord de Chilia. Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea, unde se aflau în serviciul de luptă pentru Poliție Aeriană.

Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar autoritățile au decis alertarea populației din nordul județului Tulcea. Primul mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 03.18.

Situația a fost monitorizată în continuare de sistemele de supraveghere radar ale Armatei Române. În jurul orei 04.20, au fost detectate alte două ținte aeriene, aflate la aproximativ 30 de kilometri nord de Periprava.

În urma noii detecții, populația din nordul județului Tulcea a primit un al doilea mesaj RO-Alert, transmis la ora 04.51.

MApN subliniază că, pe durata incidentului, nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Aeronavele F-16 au avut misiunea de a monitoriza situația și de a contribui la evaluarea evoluției țintelor detectate în apropierea frontierei.

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 05.18, după ce situația nu a mai reprezentat o amenințare pentru teritoriul României.

Incidentul are loc pe fondul atacurilor rusești desfășurate în Ucraina, inclusiv în zone aflate în apropierea frontierei României. În astfel de situații, autoritățile române monitorizează permanent spațiul aerian și pot transmite mesaje RO-Alert atunci când există posibilitatea ca populația din zonele de frontieră să fie afectată de eventuale incidente.