Euro a coborât luni, 5 octombrie 2026, la 5,3306 lei, potrivit cursului anunțat de Banca Națională a României (BNR), după ce în ședința precedentă fusese cotat la 5,3447 lei. Pentru anul 2027, raportul macroeconomic al CFA România indică un interval de 5,40-5,50 lei pentru un euro, dar avertizează că există riscuri ca deprecierea leului să fie mai accentuată.

Adrian Codîrlașu, președintele CFA România, a explicat că moneda națională rămâne apreciată în termeni reali și că deprecierea ar putea continua și în următorii ani.

Cursul euro a scăzut luni cu 0,0141 lei față de ședința precedentă, de la 5,3447 lei la 5,3306 lei.

În schimb, dolarul american a urcat la 4,7569 lei, cu 0,0050 lei peste nivelul de vineri, 2 octombrie, când fusese cotat la 4,7519 lei.

Francul elvețian a crescut de la 5,7347 lei la 5,7358 lei, în timp ce lira sterlină a ajuns la 6,2894 lei, față de 6,2764 lei în ședința precedentă.

Raportul Macroeconomic Outlook pe 2027 al CFA România indică un curs de 5,40-5,50 lei pentru un euro la finalul anului viitor.

Estimarea este însoțită de riscuri privind o depreciere mai accentuată a leului. CFA România descrie evoluția anticipată drept una ordonată și o leagă de riscurile privind credibilitatea fiscală și de eventuale șocuri externe.

Adrian Codîrlașu a precizat că deprecierea leului înregistrată în ultima perioadă nu poate fi pusă exclusiv pe seama lipsei unui guvern, deoarece tendința începuse anterior.

„Deprecierea cursului care a avut loc săptămâna trecută nu este legată obligatoriu de lipsa unui guvern. Trendul de depreciere al leului începuse deja. Dacă ne uităm în urmă, din momentul izbucnirii războiului din Ucraina, leul s-a apreciat în termeni reali cu 17%”, a declarat Adrian Codîrlașu.

Potrivit estimărilor CFA România, moneda națională se află de anul trecut pe un trend de depreciere, iar această evoluție ar putea continua. Pentru următorii ani, estimarea indică o depreciere anuală de 2%-3%.

În același timp, leul rămâne în prezent apreciat în termeni reali, potrivit președintelui CFA România.

Prognoza pentru cursul de schimb face parte dintr-un scenariu mai amplu privind economia României.

CFA România estimează pentru 2027 o creștere economică de 0%-0,5%, după ușoara recesiune anticipată pentru acest an. Inflația ar urma să rămână pe un trend ascendent, în timp ce BNR ar putea reduce anul viitor rata dobânzii, până la un nivel de 5%-5,5%, în funcție și de evoluțiile externe.

Deficitul bugetar ar putea ajunge la 6% la finalul anului 2027 dacă este menținută direcția actuală.

Scenariul CFA România este însoțit de mai multe riscuri. Unul dintre cele mai importante este reprezentat de ratingul suveran al României.

Potrivit lui Adrian Codîrlașu, riscul ca România să ajungă în categoria „junk” nu a dispărut, iar agențiile de rating urmăresc în special dacă măsurile adoptate pentru reducerea deficitului vor fi menținute.

„Marea îngrijorare a agențiilor de rating este ca măsurile de anul acesta de reducere a deficitului să nu cunoască un revers. Acum ne așteptăm la o nouă realitate”, a spus Adrian Codîrlașu.

Specialiștii CFA nu se așteaptă ca perspectiva de rating a României să fie schimbată prea curând din negativă în stabilă sau pozitivă.

Raportul ia în calcul și efectele unui context economic mondial nefavorabil. Dobânzile ridicate la care se împrumută în prezent Statele Unite, Germania și Japonia reprezintă un factor de risc pentru România, în condițiile în care țara are deja un deficit bugetar și un deficit de cont curent ridicate.

Adrian Codîrlașu a arătat că evoluția fiscală nu depinde în mod direct de cine va forma viitorul guvern, în condițiile în care România are deja un buget aprobat.

„Avem un buget votat, putem merge în liniile lui și anul viitor. Deci mergem pe pilot automat”, a declarat președintele CFA România.

Printre riscurile externe menționate se află și conflictul din Iran, prin efectul acestuia asupra prețurilor la energie, precum și o eventuală escaladare a războiului din Ucraina, inclusiv în contextul discuțiilor despre posibilitatea unui nou conflict.