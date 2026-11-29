Francmasonul Eugeniu Carada rămâne cea mi misterioasă figură a Istoriei Moderne a României. Cartea jurnalistului și istoricului Dan Andronic, „Anatomia Urii. Discursul antimasonic, de la prejudecată, la propagandă și violență” a apărut recent, în 2026, la Editura MLNR și a fost lansată pe 17 septembrie 2026, la București. Nu întâmplător, a apărut cu două luni înaintea împlinirii a 190 de ani de la nașterea celui care a fost francmasonul Eugeniu Carada (1836-1910).

Eugeniu Carada s-a născut la Craiova, în data de 29 noiembrie 1836. Avea origini turcești, sârbești și oltenești. Era, de fapt, produsul memorabilei sinteze „Orient-Occident”.La Paris, i-a cunoscut pe tinerii pașoptiști. Nu s-a alăturat în 1848, Revoluției fiindcă era un copil de 12 ani.

La 1852, însă avea deja 16 ani și era foarte talentat. Marele istoric francez, mare prieten al Românilor, Edgar Quinet l-a remarcat. El însuși va avea ca soție o moldoveancă, fiica lui Gheorghe Asaki, Hermione. A fost remaract și de unul din părinții fondatori ai istoriografiei franceze, Jules Michelet. Va intra în Francmasonerie undeva între 1852 și 1856, deci până la vâsta de 20 de ani.

Francmasonul Eugeniu Carada va supraveghea educația fiilor lui Ion C. Brătianu. Va gestiona problemele legate de asigurarea logistică a frontului Războiului de Independență. Nu va neglija nimic din ceea ce urma să aibă legătură cu finanțele României. Legenda spune că nimeni nu știe de unde a venit cu banii folosiți pentru fondarea Băncii Naționale a României. Opinia lui a fost: „Și dacă o conduce un idiot, Banca Națională a României va merge pentru că este foarte bine construită”,

Eugeniu Carada însuși a făcut două acte curajoase. A supravegheat personal la Paris, tipărirea primelor bancnote și a adus două treimi din banii cu care a fost fondată Banca Națională a României. Din 1876, Guvernul era controlat de IC Brătianu și va fi astfel până la 1888. La 11 aprilie 1880, domnitorul Carol I sancționa Legea de funcționare a BNR care se va publica în „Monitorul Oficial“, Nr. 90 din data de 17 aprilie 1880.

Vorbele Regelui Carol I când se succedau guverne liberale și conservatoare, pe care suveranul le spunea unui prim-ministru pe care-l invita să-și formeze guvernul ar fi fost:

„Poți face Guvernul cu cine dorești, dar, te rog ceva:„Lasă-i pe Carada la Banca Națională și pe Spiru Haret la Instrucțiunea Publică” Aprecia cavalerismul extrem al lui Carada și se mai spune că nicio decizie economică nu era luată dacă nu era văzută de Carada. S-a stins la București, la 10 februarie 1910. A fost înmormântat la Cimitirul Sineasca din Craiova.

Aceasta era deviza adoptată de Francmasonul Eugeniu Carada. Pur și simplu, era cea mai impotrantă personalitate a epocii din punct de vedere al clarviziunii economice. Asta, deși Carada refuzase să fie Guvernatorul Băncii Naționale. Francmasonul republican nu s-a vrut vreodată trecut pe vreun decret regal.

Deviza Pentru România liberă oricând, oricum, cu oricine şi contra oricui este prezentă pe monumentul său ridicat pe Strada Eugeniu Carada din București, unde este Banca Națională a României.

S-a mai spus că atunci când cortegiul funerar a plecat de la Banca Națională, spre Gară pentru a fi dus sicriul lui Carada la Craiova, acest cortegiu a oprit în fața Palatului Regal. Regele, de la fereastră, i-a dat onorul. Francmasonul Carada lăsase cu limbă de moarte ca Regele să nu vină la funeralii.

Vorbim de doi inamici în chestiuni personale, dar care pe lângă principiile lor, au știut să modernizeze România. Eugeniu Carada este exemplul cel mai clar, A fost francmasonul care a refuzat compromisurile dar și-a respectat adversarul.