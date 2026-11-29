Copreședintele formațiunii de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), Tino Chrupalla, afirmă că aleșii Uniunii Creștin-Democrate (CDU) vor susține prin vot candidatul AfD pentru șefia guvernului din landul Saxonia-Anhalt. Declarația vine în contextul în care formațiunea se află la un pas de a prelua, în premieră după Al Doilea Război Mondial, conducerea executivă a unui land german, conform Mediafax.

„Sunt ferm convins că alegerea va avea succes. Dacă nu în primul tur, atunci în al doilea sau al treilea”, a declarat Tino Chrupalla, copreședintele grupului parlamentar al AfD din Bundestag, într-un interviu publicat duminică de cotidianul Handelsblatt, preluat de agenția dpa.

Candidatul desemnat de AfD pentru funcția de premier al landului Saxonia-Anhalt este liderul regional al partidului, Ulrich Siegmund. Votul pentru desemnarea șefului executivului regional este programat să aibă loc în sistem secret pe data de 8 decembrie. Scrutinul vine după alegerile regionale din 6 septembrie, în urma cărora AfD a obținut 44% din sufragii, un scor important, dar insuficient pentru a-i asigura majoritatea absolută în legislativul local.

Tino Chrupalla a dezvăluit că a purtat deja negocieri atât cu reprezentanții formațiunii BSW, cât și cu parlamentari ai CDU din land. Liderul extremist mizează pe faptul că aleșii creștin-democrați vor renunța la așa-numitul „cordon sanitar”, acea înțelegere nescrisă prin care partidele democratice tradiționale din Germania refuză orice formă de cooperare politică cu AfD. „În cele din urmă, punctele comune în materie de politici și, poate, compromisurile vor fi decisive”, a explicat acesta.

Din punct de vedere matematic, în cadrul ședinței de vot din 8 decembrie, Ulrich Siegmund are nevoie de doar trei voturi suplimentare pentru a atinge pragul majorității absolute în primele două tururi de scrutin. În situația în care se va ajunge la un al treilea tur, candidatul AfD poate fi învestit în funcție și cu o majoritate simplă.

Conducerea AfD consideră că preluarea guvernării regionale este un test vital de credibilitate în fața electoratului. „AfD trebuie să demonstreze că este capabilă să guverneze”, a punctat Chrupalla pentru Handelsblatt. „În caz contrar, oamenii s-ar întreba, pe bună dreptate, de ce nu am reușit să facem acest lucru, deși am avut ocazia”, a mai spus liderul formațiunii.

Speculațiile privind o posibilă colaborare tacită între parlamentarii CDU și cei ai AfD din Saxonia-Anhalt au apărut încă din toamnă. Pe 6 octombrie, Tobias Rausch a intrat în istorie drept primul politician AfD ales în funcția de președinte al unui parlament regional din Germania. Pe lângă sprijinul venit din partea deputaților BSW, partidul fondat de Sahra Wagenknecht, Rausch a beneficiat atunci de alte patru voturi a căror sursă nu a putut fi confirmată oficial, din cauza caracterului secret al votului.

Tobias Rausch a susținut ulterior că o parte sau chiar toate cele patru voturi suplimentare au provenit de la parlamentari ai CDU. Reacția de la vârful creștin-democraților a fost una fermă. Cancelarul Friedrich Merz a reiterat la acel moment angajamentul partidului său de a menține „cordonul sanitar” împotriva AfD și a solicitat evitarea speculațiilor privind identitatea celor care au votat pentru candidatul extremei drepte.

„Oricine își dă votul pentru AfD le face jocul extremiștilor și distruge credibilitatea. Acest lucru este cu siguranță incompatibil cu valorile partidului meu, CDU”, a avertizat atunci cancelarul Friedrich Merz.

Scrutinul regional desfășurat pe 6 septembrie a reconfigurat radical scena politică din acest land din estul Germaniei. AfD a obținut o victorie categorică, adjudecându-și 43,8% din voturi, o creștere spectaculoasă față de scorul de 20,8% înregistrat la alegerile precedente din 2021.

De cealaltă parte, CDU s-a situat pe poziția secundă, cu doar 17,2% din opțiuni, consemnând astfel cel mai slab rezultat electoral din întreaga sa istorie în Saxonia-Anhalt. Restul partidelor au obținut scoruri sub pragul de zece procente: SPD a adunat 9,3%, Verzii au obținut 8,9%, Die Linke a înregistrat 8,6%, iar BSW a intrat în legislativ cu 5,3%.

În prezent, cele 83 de mandate ale parlamentului din Saxonia-Anhalt sunt împărțite astfel: AfD deține 39 de locuri, CDU are 15 parlamentari, formațiunile SPD, Verzii și Die Linke au câte opt mandate fiecare, iar BSW dispune de cinci aleși. Dacă Ulrich Siegmund va reuși să obțină voturile necesare pe 8 decembrie, AfD va marca o premieră politică majoră, devenind primul partid de extremă dreapta care preia conducerea unui guvern regional în Germania postbelică.