Președintele Nicușor Dan nu poate confirma, în acest moment, dacă pensiile și salariile angajaților din sectorul public vor crește în 2027. Aflat vineri la Bruxelles, șeful statului a explicat că negocierile pentru bugetul de anul viitor sunt abia la început, iar solicitările instituțiilor publice depășesc resursele disponibile. Respectarea țintei de deficit bugetar rămâne, însă, un angajament de la care autoritățile nu intenționează să se abată.

Întrebat dacă discuțiile cu premierul Luca Niculescu și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, i-au oferit certitudinea că anul viitor vor fi majorate atât pensiile, cât și salariile bugetarilor sau doar pensiile, Nicușor Dan a evitat să avanseze un răspuns.

Președintele a precizat că obiectivul este ca bugetul pentru 2027 să fie adoptat până la sfârșitul acestui an, în luna decembrie. În prezent, ordonatorii de credite au fost solicitați să transmită în sistemul informatic necesarul de fonduri și estimările pentru instituțiile pe care le conduc.

„Știu așa, că toată lumea vrea ca bugetul național 2027 să fie votat în 2026, adică în luna decembrie, că ministerul a comunicat tuturor ordonatorilor de credite solicitarea de a încărca în acest sistem informatic așteptările, dorințele pe care ordonatorii de credite le au. Ca întotdeauna, oamenii vor mult mai mult decât se poate, vorbesc de șefii de instituție”, a declarat Nicușor Dan.

Potrivit președintelui, discuțiile privind împărțirea banilor vor începe cu miniștrii și vor continua cu șefii agențiilor și ai celorlalte instituții publice. Procesul ar urma să dureze aproximativ două-trei săptămâni, iar abia după aceste negocieri vor putea fi conturate mai clar cheltuielile pentru anul viitor.

„Dezbaterea pe buget abia începe, mai întâi cu miniștrii, după aceea cu șefii de agenții. Deci o să fie o dezbatere de două-trei săptămâni pe conținutul bugetului și, din nou, ce știu este că toată lumea este aliniată, că trebuie să ne respectăm ținta de deficit, dar e mult prea devreme ca să putem să previzionăm ce se va întâmpla pe anumite tipuri de cheltuieli”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan a avertizat și asupra consecințelor unei eventuale derapări de la angajamentele fiscale asumate de România în fața Comisiei Europene. O deteriorare a situației bugetare ar putea afecta ratingul de țară și ar genera costuri suplimentare pentru economie.

„Trebuie să găsim echilibrul, astfel încât deficitul să rămână cel asumat cu Comisia Europeană și pe baza căruia agențiile de rating ne dau ratingul de țară, pentru că altfel intrăm în cercul vicios și o să fie mult mai rău economic pentru toți”, a declarat președintele.

Declarațiile vin după ce Ministerul Finanțelor a prezentat Guvernului o informare privind depășirea pragului de 60% din PIB al datoriei publice, în raport cu prevederile Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010.

Potrivit documentului, datoria publică a României, calculată conform metodologiei europene, a ajuns la 61,1% din PIB la sfârșitul lunii august 2026. Estimările ministerului indică o creștere până la 62% la finalul acestui an, 63,5% în 2027 și 64,3% în 2028 și 2029. Nivelul ar urma să rămână peste pragul de 60% inclusiv în 2031.

În acest context, Ministerul Finanțelor a atras atenția că legislația nu permite adoptarea unor măsuri care să ducă la creșterea cheltuielilor totale cu personalul din sectorul public sau cu asistența socială, categorie care include și pensiile. Această prevedere nu înseamnă automat că orice majorare individuală este interzisă și nici că a fost luată o decizie de înghețare a veniturilor până în 2031.

În paralel, PSD susține că pensiile trebuie indexate de la 1 ianuarie 2027 cu 7,3%. Partidul solicită reluarea mecanismului de actualizare anuală prevăzut de lege, suspendat în 2025 și 2026. Majorarea pensiilor și a salariilor bugetarilor se anunță astfel una dintre temele importante ale negocierilor pentru viitorul buget.