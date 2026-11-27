Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a lansat un nou ghid oficial destinat persoanelor care suferă de insuficiență cardiacă, document care detaliază toate serviciile medicale decontate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate. Ghidul explică pas cu pas parcursul complet al pacientului, începând de la etapa de prevenție și diagnosticare, până la tratament, recuperare medicală și monitorizare pe termen lung.

Insuficiența cardiacă reprezintă o afecțiune cronică severă, caracterizată prin incapacitatea inimii de a pompa o cantitate suficientă de sânge pentru a acoperi nevoile organismului. Specialiștii subliniază că depistarea timpurie a bolii, respectarea cu strictețe a schemei de tratament și efectuarea controalelor periodice scad considerabil riscul apariției complicațiilor și al internărilor în spital.

Principalele simptome care pot anunța prezența insuficienței cardiace includ dificultățile de respirație, stările de oboseală neobișnuită, scăderea toleranței la efort, umflarea gleznelor și a picioarelor, dar și creșterea bruscă în greutate cauzată de retenția de lichide în organism.

Reprezentanții CNAS pun un accent deosebit pe prevenție, menționând că afecțiuni precum hipertensiunea arterială, diabetul zaharat, nivelul crescut al colesterolului, obezitatea, bolile coronariene și problemele renale sunt factori majori care pot declanșa sau agrava insuficiența cardiacă. Pentru a depista din timp aceste riscuri, adulții au dreptul anual la cel mult trei consultații preventive la medicul de familie, conform legislației în vigoare. De aceste evaluări beneficiază inclusiv persoanele fără asigurare medicală, serviciile fiind incluse în pachetul minimal.

Atunci când medicul de familie suspectează existența insuficienței cardiace, acesta poate elibera o trimitere către medicul cardiolog, alături de recomandările pentru investigațiile necesare confirmării diagnosticului.

Printre procedurile și analizele care pot fi decontate de stat, la recomandarea medicului, se regăsesc:

– electrocardiograma (EKG); – ecocardiografia; – monitorizarea Holter; – analizele de laborator; – radiografia toracică; – investigațiile imagistice avansate, în situațiile în care acestea sunt indicate clinic.

În cazul în care anumite evaluări medicale complexe nu pot fi efectuate în sistem ambulatoriu, pacienții au posibilitatea de a accesa aceste servicii în regim de spitalizare de zi.

Schema terapeutică este stabilită individual de către medicul cardiolog, în funcție de stadiul bolii, simptomatologie și celelalte afecțiuni asociate ale pacientului. Medicamentele necesare pot fi eliberate în regim compensat sau gratuit, conform listelor aprobate și protocoalelor terapeutice.

Conform ghidului elaborat de CNAS, pacienții asigurați au acces la o gamă largă de servicii decontate pentru gestionarea și tratarea bolii:

– Consultații la medicul de familie: o consultație lunară dedicată monitorizării bolilor cronice, care se poate realiza inclusiv la distanță; – Consultații la medicul cardiolog: până la patru consultații pe trimestru (maximum două pe lună), fără a fi necesar biletul de trimitere în cazul pacienților deja diagnosticați cu insuficiență cardiacă cronică; – Monitorizare în spitalizare de zi: evaluări medicale specifice, disponibile o dată pe trimestru; – Medicamente compensate sau gratuite: acordate pe baza prescripției medicale și a reglementărilor în vigoare; – Proceduri și dispozitive medicale: asigurate prin Programul național de boli cardiovasculare, incluzând stimulatoare cardiace și defibrilatoare implantabile pentru pacienții eligibili; – Recuperare medicală: proceduri decontate în ambulatoriu pentru o perioadă de cel mult 21 de zile pe an, împărțite în maximum două serii; – Îngrijiri medicale și paliative la domiciliu: disponibile atunci când starea de sănătate o impune și sunt respectate condițiile legale; – Dispozitive pentru oxigenoterapie și suport respirator: puse la dispoziție prin închiriere, la indicația medicului specialist.

Pentru pacienții cu forme avansate de insuficiență cardiacă, medicii pot indica inclusiv intervenții chirurgicale, tratamente intervenționale sau montarea unor dispozitive de asistare a circulației.

Ghidul CNAS include și recomandări clare privind recunoașterea semnelor care indică o decompensare sau agravare a bolii. Apariția bruscă a dificultăților severe de respirație, a durerilor în piept, a stărilor de confuzie sau pierderea cunoștinței reprezintă urgențe majore și impun apelarea imediată a numărului unic 112.

În astfel de situații critice, asistența medicală de urgență se acordă gratuit tuturor persoanelor, indiferent dacă au sau nu calitatea de asigurat, iar internarea se face fără bilet de trimitere. De asemenea, medicii le recomandă pacienților să își verifice zilnic greutatea corporală, tensiunea arterială și pulsul. Dacă se observă o creștere în greutate de peste două kilograme într-un interval de trei zile, ori dacă umflăturile și problemele de respirație se accentuează, pacientul trebuie să ia legătura cu medicul în aceeași zi.

Președintele CNAS, Larisa Mezinu-Bălan, a reafirmat rolul esențial al diagnosticării precoce, al tratamentului corect administrat și al monitorizării continue pentru menținerea sub control a acestei afecțiuni cronice.

„Este important ca fiecare pacient să știe că are la dispoziție servicii medicale pentru prevenție, diagnostic, tratament și recuperare, în condițiile legii”, a transmis aceasta.

Documentul integral, intitulat „Insuficiența cardiacă: traseul pacientului, de la prevenție la monitorizare, și ce susține asigurarea socială de sănătate”, poate fi descărcat gratuit de pe site-ul oficial al CNAS, accesând secțiunea „Informații asigurați/neasigurați”, subsecțiunea „Ghiduri afecțiuni” (disponibil la adresa https://cnas.ro/wp-content/uploads/2026/11/Traseul_pacientului_insuficienta_cardiaca.pdf), precum și prin intermediul portalului e-SănătateaMea. Tot pe pagina web a instituției se regăsește și lista actualizată a furnizorilor de servicii medicale aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate.