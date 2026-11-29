De ce preferă pisicile să stea în brațele stăpânilor. Obiceiul pisicilor de a se așeza în poala stăpânilor nu este legat exclusiv de nevoia de afecțiune. Medicii veterinari și specialiștii în comportamentul animalelor au identificat mai multe motive pentru care felinele caută apropierea fizică de oameni, de la reglarea temperaturii corporale până la nevoia de siguranță și relaxare.

Temperatura corporală a pisicilor este mai ridicată decât cea a oamenilor, motiv pentru care aceste animale preferă să se odihnească în locuri călduroase.

Potrivit publicației Blic, felinele caută instinctiv surse de căldură care le permit să își conserve energia și să se odihnească în condiții confortabile.

Din acest punct de vedere, corpul stăpânului reprezintă pentru pisică o alternativă la calorifer sau la locurile din apropierea ferestrelor, încălzite de razele soarelui.

Un alt motiv pentru care pisicile preferă să stea în brațe este nevoia de protecție. Poziția mai înaltă față de podea le permite să se simtă ferite de eventualele pericole din jur.

Totodată, textura moale a hainelor și poziția relaxată a persoanei în brațele căreia se așază contribuie la crearea unui spațiu în care animalul se poate odihni.

Atunci când o pisică alege să adoarmă în brațele unei persoane, comportamentul său poate indica faptul că se simte în siguranță în prezența acesteia.

Momentul este adesea însoțit de tors și de mișcarea alternativă a lăbuțelor, cunoscută popular sub denumirea de „făcut de biscuiți”.

Acest gest își are originea în primele săptămâni de viață, când puii de pisică efectuează mișcări similare în timpul alăptării. La maturitate, comportamentul poate fi asociat cu starea de confort și apropierea de stăpân.

Așezarea în poala stăpânului poate avea legătură și cu instinctul teritorial al felinelor.

Prin contactul fizic, pisica își lasă mirosul asupra persoanei de care este apropiată. Gestul nu trebuie interpretat ca o manifestare a posesivității, ci ca o modalitate prin care animalul își creează un mediu familiar, în care se simte protejat.

Ritmul respirației și bătăile inimii stăpânului pot contribui la relaxarea animalului. Vibrațiile și sunetele repetitive sunt asociate cu senzația de siguranță experimentată în primele săptămâni de viață, în apropierea mamei și a celorlalți pui.

În plus, comportamentul poate fi încurajat chiar de reacția stăpânului. Dacă pisica primește mângâieri și atenție atunci când se așază în brațele acestuia, există șanse mari să repete gestul, potrivit aceleiași surse.