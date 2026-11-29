Roboții umanoizi sunt pe cale să devină o prezență obișnuită în casele oamenilor în anii următori, pe fondul avansului rapid al noilor tehnologii. Declarația îi aparține lui Brian Gu, copreședinte al producătorului chinez de vehicule electrice Xpeng, și a fost făcută în cadrul unui interviu acordat postului CNBC.

”După implementarea cu succes în mediile comerciale, probabil peste încă unul sau doi ani, putem începe să ne gândim la utilizarea roboţilor în locuinţe. Tehnologia evoluează într-un ritm mult mai rapid”, a afirmat Gu.

Compania chineză Xpeng a dezvăluit miercuri cea mai nouă versiune a robotului său umanoid multifuncțional, botezat Iron. Planurile oficiale vizează demararea producției de serie în luna ianuarie 2027. În primele trei luni ale anului, dispozitivul va trece printr-o etapă de pregătire pentru a prelua atribuții de asistent de vânzări în reprezentanțele auto ale grupului. Vânzările efective vor debuta în al doilea trimestru, iar primele livrări către clienți sunt programate pentru a doua jumătate a anului.

Lansată în 2014 ca producător de mașini electrice, compania Xpeng și-a diversificat portofoliul, investind în cipuri de inteligență artificială, aparate de zbor personale și robotică. Divizia dedicată roboților a obținut în această vară o finanțare de 900 de milioane de dolari, într-o rundă inițială de investiții coordonată de IDG Capital, atingând o evaluare de 6,3 miliarde de dolari.

În ciuda acestor progrese, investitorii păstrează o atitudine rezervată față de viitorul companiei, influențați și de scăderea pieței auto din China. Drept urmare, titlurile Xpeng, tranzacționate la bursele din New York și Hong Kong, au înregistrat un recul de peste 55% în cursul acestui an.

Totodată, sectorul chinez al roboților umanoizi intră sub o supraveghere tot mai strictă din partea autorităților de reglementare privind modul de finanțare. Această măsură vine ca urmare a infuziilor masive de capital din domeniu, dar și a semnelor de întrebare legate de rentabilitatea comercială și eficiența reală a tehnologiilor aflate în dezvoltare.

În viziunea lui Brian Gu, principalul atu al Xpeng îl reprezintă îmbinarea eficientă dintre componentele hardware, partea de software și utilitatea practică. Totuși, inginerii se confruntă cu o provocare majoră: dezvoltarea capacității roboților de a îndeplini mai multe acțiuni în același timp – cum ar fi mersul, manevrarea obiectelor și purtarea unui dialog – totul în deplină siguranță și fără blocaje.

Tot miercuri, constructorul chinez a prezentat o nouă arhitectură tehnologică, numită Turing Physical AI Architecture. Aceasta se bazează pe inteligență artificială și sisteme de decizie instantanee pentru a coordona atât automobilele, cât și roboții umanoizi.

Conform explicațiilor oferite de Gu, fabricarea acestor roboți folosește aceleași cipuri integrate deja în sistemele de asistență la condus ale mașinilor companiei. Acest detaliu reduce considerabil vulnerabilitatea Xpeng în fața restricțiilor impuse de Statele Unite privind exportul de procesoare avansate Nvidia către piața chineză.

Expertiza dobândită de Xpeng în domeniul conducerii autonome poate fi transferată cu succes către robotică, o industrie unde marjele de câștig depășesc cu mult nivelul din sectorul auto.

”Este mult mai uşor să obţii profitabilitate în sectorul roboticii decât în industria automobilelor”, a declarat Gu.

Oficialul companiei estimează că robotica va reprezenta un pilon esențial în afacerea Xpeng într-un orizont de doi până la trei ani, existând șanse ca divizia să treacă pe profit chiar din 2027. Valoarea acestui segment ar urma să explodeze odată cu adoptarea roboților la scară largă în locuințele consumatorilor.

Totuși, integrarea roboților umanoizi în mediul familial impune standarde de siguranță și tehnologie mult mai riguroase comparativ cu spațiile comerciale. Acești asistenți trebuie să fie capabili să interacționeze fără riscuri cu copiii, vârstnicii și animalele de companie, să gestioneze corect situațiile neprevăzute sau de urgență și să ofere o autonomie extinsă a bateriei, alături de o funcționare stabilă.