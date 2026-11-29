Premierul spaniol Pedro Sánchez și-a exercitat dreptul de vot duminică, 29 noiembrie, în cadrul alegerilor care vor stabili componența viitorului Parlament. Liderul socialist a declarat că mobilizarea observată în timpul campaniei electorale ar putea conduce la una dintre cele mai ridicate rate de participare din istoria democratică a Spaniei și i-a îndemnat pe cetățeni să meargă la urne.

În declarațiile făcute în fața jurnaliștilor, șeful Executivului spaniol a vorbit despre importanța scrutinului pentru direcția pe care țara o va urma în următorii patru ani.

„Astăzi este ziua în care țara noastră, Spania, va decide ce viitor își dorește pentru următorii patru ani”, a declarat Pedro Sánchez, potrivit publicației Libertad Digital.

Premierul a reluat și unul dintre mesajele pe care le-a transmis în timpul campaniei electorale, referitor la rolul cetățenilor în luarea deciziilor politice.

„Am spus asta pe parcursul acestei campanii: există multe puteri într-o democrație, dar cea mai mare putere este votul”.

Pedro Sánchez a făcut apel la alegători să își exercite dreptul de vot, susținând că participarea cetățenilor este importantă atât pentru reprezentativitatea viitorului Legislativ, cât și pentru activitatea următorului Executiv.

„Asta este ceea ce îi încurajez pe toți cetățenii țării noastre să facă astăzi: să se mobilizeze, să participe și să voteze pentru viitorul țării lor”, a declarat premierul.

Liderul socialist a afirmat că o participare numeroasă la scrutin ar permite reflectarea mai fidelă a opțiunilor electoratului în viitorul Parlament.

„Cu cât mobilizarea și participarea vor fi mai mari, cu atât sentimentele și voința cetățenilor se vor reflecta mai bine în următorul Parlament și cu atât guvernul va avea mai mult pentru a continua să își implementeze politicile în următorii patru ani”, a spus Sánchez. Acesta și-a încheiat intervenția inițială cu un nou apel adresat alegătorilor: „Încurajez această mobilizare, îi încurajez pe toți cetățenii să participe și să voteze”.

Întrebat de jurnaliști despre starea sa de spirit în ziua scrutinului, premierul spaniol s-a declarat optimist, invocând interesul manifestat de cetățeni față de alegeri.

„Văd o mobilizare istorică și, prin urmare, am sentimente bune”, a declarat el.

Șeful Guvernului de la Madrid a apreciat și interesul alegătorilor pentru dezbaterile electorale și pentru programele prezentate de formațiunile politice în perioada premergătoare scrutinului.

„Am văzut multă mobilizare pe parcursul campaniei, a existat mult interes pentru dezbateri, dar și pentru propunerile partidelor politice, și cred că acest lucru demonstrează că avem o democrație sănătoasă, consolidată, în care cetățenii sunt implicați”, a spus Pedro Sánchez.

Liderul socialist a afirmat că interesul manifestat de populație în timpul campaniei electorale s-ar putea reflecta într-o prezență ridicată la urne.

În opinia sa, rezultatul unui scrutin cu participare numeroasă ar contribui la formarea unui Parlament reprezentativ și a unui guvern care să dispună de sprijinul necesar pentru aplicarea programului său politic.

„Cred că astăzi vom experimenta probabil una dintre cele mai mari rate de participare pe care le-am avut în toți anii democrației noastre. Cred că va fi foarte bine, insist, pentru că asta va asigura că următorul Parlament reflectă cu adevărat voința majoritară a cetățenilor, exprimată prin votul lor, și, pornind de acolo, un guvern cu suficientă forță pentru a-și implementa politicile”, a declarat premierul spaniol, potrivit sursei citate.