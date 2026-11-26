Autoritățile din Serbia au stabilit calendarul electoral pentru scrutinul prezidențial. Cetățenii sârbi sunt chemați din nou la urne pe data de 27 decembrie, decizia fiind oficializată joi de către noul președinte al Parlamentului, Aleksandar Cupic, potrivit informațiilor ce au fost transmise de Reuters.

Anunțul privind organizarea alegerilor prezidențiale din Serbia vine la scurt timp după o schimbare majoră pe scena politică de la Belgrad, unde o mișcare de protest coordonată de studenți a reușit să se impună în cadrul alegerilor parlamentare desfășurate în luna octombrie. Imediat după ce a parafat documentul oficial care stabilește ziua votului, liderul legislativului sârb a transmis un mesaj de mobilizare către populație.

„Fac apel la toţi cetăţenii Serbiei să dea dovadă de responsabilitate şi să iasă la vot pe 27 decembrie”, a declarat Aleksandar Cupic.

Contextul actualelor alegeri prezidențiale a fost generat de demisia fostului șef al statului, Aleksandar Vucic, pe data de 27 septembrie. Acesta a ales să renunțe la mandatul prezidențial pentru a intra în cursa pentru funcția de prim-ministru la scrutinul parlamentar din 25 octombrie. Strategia sa politică a eșuat însă, Vucic suferind o înfrângere categorică în fața candidaților susținuți de mișcarea studențească de protest, al cărei principal obiectiv a fost eradicarea corupției din instituțiile statului.

Din punct de vedere constituțional, funcția de președinte al Serbiei are un caracter preponderent ceremonial, atribuțiile executive fiind concentrate în mâinile guvernului și ale premierului. Cu toate acestea, șeful statului deține câteva pârghii instituționale importante. În urma consultărilor cu formațiunile politice parlamentare, președintele este cel care desemnează candidatul pentru funcția de prim-ministru. Totodată, acesta are autoritatea de a numi și de a revoca din funcție conducerea armatei și deține prerogativa de a dizolva parlamentul, la solicitarea executivului.