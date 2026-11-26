Liderul Partidului Național Liberal (PNL), Ilie Bolojan, a transmis joi, în cadrul unei vizite la Suceava, că România are nevoie de stabilitate guvernamentală și de adoptarea cât mai rapidă a bugetului de stat, respingând astfel scenariul depunerii unei moțiuni de cenzură în această perioadă.

Chestionat de jurnaliști cu privire la oportunitatea inițierii unei moțiuni de cenzură împotriva actualului Executiv, președintele PNL a subliniat că contextul actual impune prudență și decizii asumate. Oficialul liberal a atras atenția asupra apropierii sezonului rece, dar și asupra provocărilor economice care urmează în anul viitor.

”Sunt un om responsabil. Cred că trebuie să avem un buget cât mai repede posibil. Suntem în pragul iernii. E un an important, anul următor, vom avea evaluarea de rating a ţării”, a spus liderul PNL.

Ilie Bolojan a explicat că o eventuală criză politică, declanșată de demiterea Executivului, ar bloca funcționarea instituțiilor într-un moment critic pentru România. În viziunea sa, menținerea unui cabinet cu puteri depline depășește calculele politice de moment și ține de interesul național.

”Cred că, strict în această perioadă, n-ar fi bine să avem situaţii în care guvernul să nu fie operaţional. E o problemă de responsabilitate pentru ţara asta”, a mai afirmat Ilie Bolojan.

Referindu-se la calendarul politic și la înțelegerile existente la nivelul coaliției, președintele PNL a amintit că actualul acord are ca termen luna februarie. Până la acel moment, liderul liberal își dorește ca principalele urgențe administrative și bugetare ale țării să fie deja soluționate.

”Sper că până atunci avem aceste probleme rezolvate, nu pentru că e un acord politic, ci pentru că e o problemă de responsabilitate pentru ţara noastră”, a precizat el.