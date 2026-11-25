O nouă inițiativă legislativă privind autonomia Ținutului Secuiesc a fost înregistrată miercuri la Camera Deputaților. Proiectul este semnat de deputatul UDMR Kulcsár-Terza József-György și de deputatul neafiliat Zakarias Zoltán și propune transformarea zonei într-o regiune autonomă cu personalitate juridică, în componența României. Inițiatorii susțin că demersul răspunde solicitărilor formulate de autoritățile locale secuiești.

Potrivit expunerii de motive, 63 dintre cele 149 de autorități locale incluse în proiect au adoptat hotărâri prin care solicită înființarea unei regiuni administrative denumite Ținutul Secuiesc și acordarea unui statut autonom prin lege organică.

Parlamentarii afirmă că inițiativa urmărește „realizarea solicitării exprimate prin petiţia adresată Parlamentului şi Guvernului României de către autorităţile locale secuieşti, concomitent cu aprofundarea democraţiei în România şi perfecţionarea statului de drept, prin garantarea legală şi instituţională a drepturilor secuimii prevăzute în documentele de mai sus”.

În argumentația lor, autorii proiectului susțin că adoptarea statutului ar putea contribui la stabilitatea relațiilor dintre populația majoritară română și minoritatea maghiară.

„Una dintre importantele consecinţe ale adoptării legii ar fi fundamentarea durabilă a stabilităţii relaţiilor dintre populaţia majoritară română şi minoritatea maghiară şi, în consecinţă, stabilitatea durabilă a relaţiilor româno-maghiare. Recunoaşterea şi acordarea autonomiei teritoriale a Ţinutului Secuiesc ar duce la o reală reconciliere româno-maghiară”, spun parlamentarii.

Potrivit articolului 2 din inițiativa legislativă, Ținutul Secuiesc ar urma să devină o regiune autonomă cu personalitate juridică, în componența României.

Documentul stabilește că regiunea ar avea dreptul de a lua decizii și de a gestiona domeniile care intră în sfera competențelor sale, inclusiv prin adoptarea unor politici proprii. De asemenea, proiectul prevede posibilitatea transferării unor atribuții care aparțin în prezent autorităților naționale.

Inițiatorii susțin că autonomia propusă nu ar afecta suveranitatea și integritatea teritorială a României.

„Prin adoptarea prezentei legi, nu este nicidecum vorba că Ţinutul Secuiesc s-ar rupe de România, cum susţin oponenţii autonomiei”, afirmă parlamentarii în document.

Articolul 4 al proiectului stabilește că teritoriul regiunii autonome ar include actualele județe Covasna și Harghita, precum și Scaunul istoric Mureș, care aparține județului Mureș.

Organizarea administrativă propusă ar avea la bază opt scaune secuiești, fiecare cu o reședință proprie:

Scaunul Kézdi – Târgu Secuiesc;

Scaunul Orbai – Covasna;

Scaunul Sepsi – Sfântu Gheorghe;

Scaunul Ciuc – Miercurea Ciuc;

Scaunul Odorhei – Odorheiu Secuiesc;

Scaunul Gheorgheni – Gheorgheni;

Scaunul Mureș – Târgu Mureș;

Scaunul Micloșoara-Brăduț – Baraolt.

Anexa proiectului cuprinde localitățile care ar urma să facă parte din regiunea autonomă.

Inițiativa legislativă prevede înființarea unui Consiliu de Autoadministrare, ales prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat. Acesta ar reprezenta principala autoritate publică regională și ar desemna o Comisie de Autoadministrare.

Potrivit articolului 7, Consiliul ar avea atribuții stabilite prin statut și ar putea reglementa modul de exercitare a acestora, cu respectarea legislației române și internaționale.

Proiectul mai prevede că autonomia s-ar aplica tuturor cetățenilor români cu domiciliul stabil în localitățile regiunii. De asemenea, anumite drepturi ar urma să fie recunoscute și cetățenilor români născuți în zonă, dar care locuiesc în străinătate, dacă ultimul lor domiciliu din țară a fost într-o localitate din regiune.

Unul dintre articolele proiectului prevede acordarea limbii maghiare a aceluiași statut ca limba oficială a statului în regiunea autonomă.

Astfel, cetățenii domiciliați sau rezidenți în zonă ar putea folosi ambele limbi în viața privată, în instituțiile publice și în relația cu autoritățile, atât oral, cât și în scris.

Inițiativa stabilește și posibilitatea acordării unui statut similar limbilor altor comunități naționale, etnice sau lingvistice care îndeplinesc anumite praguri demografice.

Totodată, Consiliul de Autoadministrare ar urma să stabilească simbolurile regiunii, iar statutul ar garanta folosirea drapelelor și simbolurilor scaunelor secuiești, precum și a simbolurilor națiunii maghiare și ale comunităților naționale aflate în minoritate numerică.

În expunerea de motive, inițiatorii fac trimitere la modele de autonomie existente în alte state europene, precum Tirolul de Sud din Italia, Insulele Åland din Finlanda, Regiunea Flamandă și Regiunea Valonă din Belgia, dar și la Găgăuzia din Republica Moldova și Voivodina din Serbia.

Parlamentarii invocă, de asemenea, documente internaționale, printre care Documentul Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa de la Copenhaga din 1990, documentul de la Geneva din 1991, Recomandarea 1201/1993 a Consiliului Europei și Rezoluția Parlamentului European din 21 noiembrie 1991.

Aceștia susțin că respectivele documente fac referire la forme de autonomie locală sau regională și la protejarea identității comunităților naționale.

În argumentația lor, deputații amintesc și organizarea istorică a scaunelor secuiești, despre care afirmă că datează din jurul anilor 1200 și avea structuri administrative proprii.

Potrivit articolelor 12-14, regiunea autonomă s-ar constitui odată cu înființarea Consiliului de Autoadministrare, iar statutul ar trebui adoptat prin lege organică de Parlamentul României.

Ulterior, documentul ar urma să fie supus aprobării prin referendum de către cetățenii Ținutului Secuiesc. Proiectul mai prevede că desființarea statutului de regiune autonomă s-ar putea realiza numai printr-un referendum organizat în această zonă.

Depunerea inițiativei legislative vine după ce președintele Consiliului Județean Covasna, Tamás Sándor, a propus ca județele Covasna, Harghita și Mureș să formeze o singură unitate administrativă.

Acesta și-a argumentat propunerea prin exemplul județelor Ialomița și Călărași, despre care Sorin Grindeanu a afirmat recent că își doresc o comasare voluntară.

„Dacă acest lucru este permis în sud, atunci şi noi, secuii, avem acest drept. (…) Fie judeţ, fie regiune, Ţinutul Secuiesc trebuie să fie unit! (…) Aceasta nu este o simplă rugăminte, ci voinţa întregii noastre comunităţi. Acum Bucureştiul trebuie să demonstreze că nu aplică dublă măsură”, a transmis Tamás Sándor.