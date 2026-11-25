Bucureștenii care folosesc liniile de transport public 63, 385 și N101 trebuie să țină cont de modificări ale traseelor în perioada desfășurării Târgului de Crăciun București. Schimbările vor fi aplicate în anumite zile, între 27 noiembrie și 27 decembrie 2026, în intervalul orar 16:00–02:00, ca urmare a restricțiilor de trafic instituite pentru organizarea evenimentului, informează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI).

Modificările vor fi valabile în zilele de 27, 28, 29 și 30 noiembrie, 1, 4, 5, 6, 11, 12 și 13 decembrie, precum și în perioada 18–27 decembrie 2026.

Restricțiile rutiere vor afecta bulevardul Unirii, pe segmentul dintre bulevardul I.C. Brătianu și Piața Constituției, inclusiv cele două bretele adiacente. De asemenea, circulația va fi restricționată pe bulevardul Libertății, între Calea 13 Septembrie și bulevardul Națiunile Unite.

Autobuzele liniei 63 vor circula pe traseul obișnuit între terminalul „Master” și intersecția Calea 13 Septembrie cu bulevardul Libertății. De acolo, traseul va fi modificat în ambele sensuri, pe bulevardul Libertății, cu întoarcere în rondul Piața Regina Maria.

Linia 385 va păstra traseul obișnuit între terminalul „Valea Oltului” și intersecția bulevardului Națiunile Unite cu bulevardul Libertății.

Pe sensul către „Piața Sf. Vineri”, autobuzele vor circula deviat pe bulevardul Libertății, Splaiul Independenței, Piața Unirii, bulevardul Corneliu Coposu și strada Sf. Vineri, până la stația „Piața Sf. Vineri”.

Pe sensul opus, către terminalul „Valea Oltului”, traseul va rămâne neschimbat.

În nopțile corespunzătoare zilelor în care sunt instituite restricțiile, autobuzele N101 vor circula pe traseul de bază între terminalul „Valea Oltului” și intersecția Calea 13 Septembrie cu bulevardul Libertății.

Ulterior, traseul va fi modificat în ambele sensuri, pe bulevardul Libertății și bulevardul Regina Maria, cu întoarcere în rondul Piața Unirii.