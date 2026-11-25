Inspectorii Antifraudă ai ANAF au identificat achiziții de proprietăți rezidențiale și automobile de lux în valoare de peste 18 milioane de lei, pentru care proveniența banilor nu a putut fi stabilită până în prezent. Verificările au loc într-un dosar penal coordonat de DIICOT, care vizează două grupări acuzate că obțineau sume importante din taxe de protecție impuse unor interpreți de muzică lăutărească, printre care Florin Salam și Tzancă Uraganu. Potrivit informațiilor vehiculate în ultimele ore, în anchetă sunt vizați membri ai clanului Cămătaru.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală desfășoară verificările la solicitarea și sub coordonarea procurorului de caz din cadrul DIICOT – Structura Centrală. Inspectorii analizează sursele de finanțare, fluxurile financiare și disponibilitățile bănești folosite pentru cumpărarea unor bunuri, după ce au identificat indicii privind un risc fiscal semnificativ.

„În urma investigaţiilor desfăşurate, au fost identificate până în prezent achiziţii de bunuri mobile şi imobile, constând în proprietăţi rezidenţiale şi automobile de lux, pentru care sursa fondurilor utilizate în valoare totală de peste 18.000.000 lei este incertă”, precizează sursa citată.

ANAF anunță că verificările continuă pentru clarificarea situației fiscale și stabilirea provenienței banilor folosiți la achizițiile identificate. Instituția desfășoară aceste activități în cooperare cu autoritățile judiciare, în vederea identificării riscurilor fiscale și combaterii evaziunii.

În dosarul coordonat de DIICOT, polițiștii și procurorii au efectuat miercuri 45 de percheziții în București și în șase județe. Ancheta vizează două grupări despre care anchetatorii susțin că ar fi urmărit să obțină sume importante de bani prin preluarea controlului asupra activității profesionale a unor cântăreți de muzică lăutărească.

Potrivit DIICOT, membrii grupărilor ar fi folosit intimidarea, constrângerile morale și amenințările cu acte de violență pentru a-i determina pe interpreți să accepte condițiile impuse. Aceștia ar fi solicitat taxe de protecție, dar ar fi obținut bani și din exploatarea sexuală a unor persoane în Germania și Elveția, precum și din camătă.

Surse judiciare susțin că printre persoanele vizate de grupări s-ar număra Florin Salam, Tzancă Uraganu, Luis Gabriel, Alex Botea, Biju, Cocoș de la Călărași și Lele.

Potrivit surselor judiciare, Sile Cămătaru, Nuțu Cămătaru și Manu ar fi împărțit între ei interpreții pe care îi controlau. Aceștia le-ar fi găsit evenimente la care să cânte, dar le-ar fi interzis să colaboreze cu alți organizatori sau să accepte alte contracte fără acordul lor.

Banii obținuți din aceste evenimente ar fi ajuns ulterior la membrii grupării, potrivit acelorași surse.

Un alt membru, Dani al lui Sile, s-ar fi ocupat în principal de traficul de persoane și de colectarea banilor obținuți de femeile exploatate sexual în Germania și Elveția. În același dosar, Petcu Cezar ar fi controlat un club din Ploiești, unde îi ducea pe interpreți să cânte, iar încasările ar fi fost preluate de grupare.