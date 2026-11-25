Selecţionerul Gheorghe Hagi a notat miercuri, pe Facebook, că întâlnirea cu Papa Leon a fost “un moment de profundă emoţie”. Fostul mare internațional român a împărtășit gândurile sale în mediul online, subliniind impactul deosebit pe care l-a avut această vizită și prezența sa alături de alte nume uriașe ale sportului românesc.

Evenimentul a adunat personalități emblematice ale României, recunoscute la nivel mondial pentru performanțele obținute de-a lungul carierei. Prin mesajul său publicat pe rețeaua de socializare, Gheorghe Hagi a evidențiat caracterul aparte al acestei întrevederi și onoarea de a se afla în fața Sanctității Sale.

“O mare onoare şi un moment de profundă emoţie să îl întâlnesc pe Sanctitatea Sa, Papa Leon al XIV-lea. Sunt mândru că am avut privilegiul de a reprezenta România, alături de Nadia Comăneci, Ilie Năstase şi Mihai Covaliu, la o întâlnire cu o asemenea însemnătate.

Credinţă, respect şi recunoştinţă!”, a scris Hagi.

Alături de Gheorghe Hagi, la această întâlnire au participat Nadia Comăneci, Ilie Năstase și Mihai Covaliu, formând un grup de repere majore pentru sportul românesc. Mesajul transmis de selecționer rezumă trăirile momentului în trei repere clare, punând accent pe valorile spirituale și pe prețuirea față de o astfel de ocazie.

Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi, Ilie Năstase și Mihai Covaliu s-au întâlnit miercuri, 25 noiembrie, cu Papa Leon al XIV-lea, la Vatican. Personalitățile sportului românesc i-au oferit Suveranului Pontif daruri cu o importantă încărcătură simbolică, iar fosta mare gimnastă a transmis un mesaj de recunoștință după întrevedere.

La finalul întrevederii cu Suveranul Pontif, Nadia Comăneci a vorbit despre emoțiile trăite alături de celelalte personalități ale sportului românesc. Fosta gimnastă a amintit și semnificația aparte pe care anul 2026 o are pentru cariera sa.

„A fost o zi specială”, a mărturisit cu emoție sportiva româncă, ”să fim împreună, legendele sportului românesc, Ilie Năstase, Gigă Hagi, domnul ambasador Bologan și domnul președinte al Comitetului Olimpic Român, Mihai Covaliu, să simțim această emoție de a fi binecuvântați la Vatican în acest an care a fost extrem de special și pentru mine, împlinindu-se 50 de ani de la primul 10... Mulțumim mult pentru această onoare și multă, multă sănătate tuturor!”.