Camelia Potec a devenit Doctor Honoris Causa la Bacău. La 22 de ani de la momentul istoric în care cucerea aurul olimpic la Atena, Camelia Potec bifează o nouă performanță de excepție, de această dată în plan academic și instituțional. Președinta Federației Române de Natație și Pentatlon Modern a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău — chiar instituția unde și-a desăvârșit studiile de licență și de master. Într-un moment cu o puternică încărcătură emoțională, campioana a lansat un mesaj manifest despre moștenirea pe care trebuie să o lăsăm noii generații, un demers care se aliniază perfect valorilor promovate de campania aniversară „Nadia10”.

Obișnuită cu presiunea marilor finale olimpice, Camelia Potec a recunoscut că emoțiile trăite în aula universității băcăuane au avut o intensitate aparte. Pentru fosta mare înotătoare, cea mai înaltă distincție academică onorifică nu reprezintă un trofeu pus în vitrină, ci o responsabilitate morală față de viitorul sportului românesc.

„Sunt foarte emoționată. E o zi extraordinară, cel puțin pentru mine, și sunt recunoscătoare pentru acest titlu oferit. Din punctul meu de vedere, nu este o linie de sosire, ci o obligație, cel puțin morală, de a continua să fac performanță, de a continua să colaborez la proiecte mărețe alături de Universitatea «Vasile Alecsandri» din Bacău și cu toți membrii Senatului și toți cei de la Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății”, a declarat Camelia Potec.

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Într-un an în care România celebrează jumătate de secol de la primul 10 olimpic al Nadiei Comăneci și își îndreaptă atenția către modelele autentice care pot inspira tineretul prin campania Nadia10 (derulată de Fundația Nadia Comăneci în parteneriat cu evz.ro), discursul Cameliei Potec vine ca o reconfirmare a rolului pe care marii campioni îl au în formarea caracterelor.

Campioana olimpică în proba de 200 de metri liber la Atena (2004) subliniază că experiența acumulată atât în bazin, cât și în conducerea natației românești trebuie pusă integral în slujba copiilor și juniorilor care bat astăzi la porțile marii performanțe.

Sprijin necondiționat: „Trebuie să îi motivăm pe tinerii sportivi, pentru că avem nevoie de o generație sănătoasă, avem nevoie de sportivi care să meargă pe drumul acesta al performanței, avem nevoie de lideri pentru viitor și de aceea suntem aici, ca să îi motivăm, să îi încurajăm și să îi ajutăm de fiecare dată când au nevoie”, a punctat fosta mare campioană.

Continuitatea valorilor: Pentru Camelia Potec, adevărata împlinire este să vadă cum tinerii sprijiniți astăzi vor ajunge să fie celebrați la rândul lor: „Trebuie să lăsăm această moștenire viitoarei generații, trebuie să fim alături de ei ca peste câțiva ani să le oferim și lor recunoștința noastră și să-i aplaudăm la scenă deschisă”.

Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa are o simbolistică dublă, marcând revenirea unei absolvente de elită în instituția care a contribuit la formarea sa profesională.

Președintele Senatului Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, prof. univ. dr. ing. Valentin Nedeff, a evidențiat atât palmaresul sportiv impresionant al Cameliei Potec, cât și rolul său activ în structurile sportive naționale și internaționale: „Este o onoare, cum spuneam, și o mândrie, pentru că doamna Camelia Alina Potec a urmat studiile în universitatea noastră, la Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, atât licență, cât și master”.

La finalul ceremoniei, Camelia Potec și-a reafirmat angajamentul de a transforma această legătură academică în proiecte concrete pentru comunitate: „Aș dori să le mulțumesc pe această cale pentru acest titlu onorific, Doctor Honoris Causa, un titlu care chiar mă obligă să fac performanță în continuare și să colaborăm extraordinar în continuare pentru binele sportului și mișcării din Bacău și din România”.

Acest articol face parte din seria editorială dedicată campaniei Nadia10, un proiect inițiat de Fundația Nadia Comăneci împreună cu evz.ro, prin care sunt aduse în prim-plan poveștile campionilor și modelele autentice menite să inspire noua generație de tineri sportivi ai României.

Campania Nadia10 – Provocări și Performanță

Realizată de: Fundația Nadia Comăneci

Cu sprijinul: Cris-Tim; Fundația Restituțio; Akcent Navigație; Electromontaj; E-Infra

Partener media: evz.ro