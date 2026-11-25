Grevă neanunțată la Eurostar. Cel puțin șase trenuri ale operatorului feroviar Eurostar au fost anulate miercuri dimineață, 25 noiembrie, în urma unei greve declanșate fără preaviz de angajații companiei. Protestul a afectat legăturile feroviare dintre Regatul Unit, Franța și Belgia, iar pasagerii au fost sfătuiți să verifice situația curselor înainte de plecare, potrivit Reuters.

Compania Eurostar și-a informat clienții despre anularea mai multor trenuri și le-a recomandat să urmărească actualizările privind programul de circulație. Pe lângă cursele anulate, operatorul feroviar a raportat întârzieri pe mai multe trasee, inclusiv în zona gării Bruxelles-Midi.

Grevă neanunțată la Eurostar. Perturbările afectează pasagerii care aveau rezervări pentru călătorii între Londra, Paris și Bruxelles.

Reprezentanții companiei nu au comunicat până în prezent durata estimată a protestului și nici momentul în care trenurile vor reveni la programul obișnuit.

Operatorul feroviar nu a oferit imediat explicații privind cauzele grevei. Publicația The Local a relatat însă că protestul angajaților a fost declanșat în contextul negocierilor privind salariile.

Dificultățile întâmpinate de călătorii Eurostar coincid cu o perioadă în care transporturile din Grecia sunt, de asemenea, amenințate de perturbări, din cauza unei greve generale programate pentru 25 și 26 noiembrie 2026. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie adresată cetățenilor români care se află pe teritoriul Greciei, tranzitează această țară sau au planificate deplasări în perioada menționată.

Acțiunea sindicală ar putea afecta toate principalele categorii de transport: rutier, feroviar, aerian și maritim. Conform informațiilor comunicate de autoritățile elene, navele vor rămâne în porturi pe parcursul protestului, în timp ce programul zborurilor ar putea suferi modificări, fiind posibile și întârzieri.

Ministerul Afacerilor Externe le-a recomandat cetățenilor români să consulte informațiile oficiale, să verifice în prealabil rezervările efectuate și să se informeze cu privire la disponibilitatea mijloacelor de transport înainte de a porni la drum.