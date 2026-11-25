Premierul Luca Niculescu și-a exprimat miercuri, 25 noiembrie, susținerea pentru ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, după ce Camera Deputaților a adoptat moțiunea simplă inițiată de PNL și USR. Într-un mesaj publicat pe Facebook, șeful Executivului a anunțat că Guvernul va continua investițiile în sistemul sanitar și măsurile pentru asigurarea accesului pacienților la servicii medicale și tratamente.

Luca Niculescu a declarat că respectă demersurile parlamentare împotriva membrilor Cabinetului său, însă consideră că atât reprezentanții puterii, cât și cei ai opoziției trebuie să se concentreze asupra rezolvării problemelor din sistemul medical.

„Respect dreptul democratic al parlamentarilor de a iniţia moţiuni împotriva membrilor Guvernului, precum şi opiniile lor politice. Atât Guvernul, cât şi partidele din Opoziţie sunt preocupate de problemele din sănătate, iar eforturile noastre trebuie orientate către soluţii”, a scris premierul Luca Niculescu pe Facebook.

Șeful Guvernului a afirmat că îmbunătățirea condițiilor în care sunt tratați pacienții în spitalele din România și asigurarea accesului acestora la medicamente reprezintă obiective ale Executivului.

Premierul a amintit de fondurile suplimentare acordate Ministerului Sănătății la rectificarea bugetară, precum și de mecanismul aprobat marți de Guvern pentru redistribuirea economiilor bugetare.

„În ultimii ani s-au acumulat multe probleme, iar constrângerile bugetare şi-au pus amprenta şi asupra domeniului medical. De aceea, la rectificarea bugetară am alocat o finanţare consistentă pentru sănătate, ca să asigurăm continuitatea serviciilor medicale. Ieri, în şedinţa de Guvern, am aprobat printr-o ordonanţă de urgenţă un mecanism care permite redistribuirea economiilor bugetare pentru acoperirea obligaţiilor de plată, inclusiv pentru finanţarea serviciilor medicale şi a medicamentelor”, a declarat premierul.

Luca Niculescu a mai spus că Executivul va continua finanțarea proiectelor de modernizare și dotare a unităților sanitare, pentru a crește încrederea populației în sistemul public de sănătate.

„Sprijin toate eforturile pe care ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, le face pentru a creşte calitatea serviciilor medicale şi a tratamentelor necesare pacienţilor. Sănătatea este o prioritate a acestui Guvern”, a mai afirmat Luca Niculescu.

Camera Deputaților a adoptat miercuri moțiunea simplă depusă de PNL și USR împotriva ministrului Sănătății, intitulată ”Un pacient nu poate înghiţi un tabel. Un spital nu se construieşte cu comunicate de presă. Domnule Rogobete, asumaţi-vă eşecul politic!”.

Alexandru Rogobete a contestat motivația demersului parlamentar, susținând anterior că documentul ”pare să fi fost scrisă mai întâi pe Facebook, în postările lui Vlad Vasile Voiculescu”.

Ministrul Sănătății i-a acuzat pe reprezentanții celor două formațiuni politice că urmăresc obținerea unor avantaje electorale prin moțiunea simplă, în loc să contribuie la rezolvarea problemelor și la menținerea stabilității sistemului sanitar. După votul din Camera Deputaților, Alexandru Rogobete a respins solicitările privind plecarea sa de la conducerea Ministerului Sănătății.

„Nu am cum să îmi dau demisia în faţa unei moţiuni scrise de un urmărit penal”, a declarat ministrul.