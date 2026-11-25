Președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, a declarat că nu a citit raportul întocmit de AUR privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Fostul candidat la prezidențiale a spus însă că a urmărit declarațiile făcute pe această temă și că adevărul trebuie cunoscut.

El a precizat că nu a parcurs documentul prezentat de partidul condus de George Simion.

„Nu l-am citit. Îmi cer scuze, nu l-am citit. Am văzut declaraţiile, am văzut şi declaraţia domnului Grindeanu şi a preşedintelui. La un moment dat, trebuie să se ştie adevărul”, a afirmat Marcel Ciolacu, într-o conferință de presă.

Raportul AUR, intitulat „Cum a fost anulat votul a 9,4 milioane de cetățeni”, are 432 de pagini și a fost realizat de deputata Laura Gherasim. Documentul contestă legalitatea deciziei Curții Constituționale din 6 decembrie 2024 și susține că anularea alegerilor prezidențiale nu ar fi avut suficiente justificări juridice și probatorii.

Autorii raportului resping ipoteza unei ingerințe rusești în procesul electoral și susțin că decizia de anulare a scrutinului a fost rezultatul acțiunilor unor instituții din România. Documentul solicită verificarea activității Curții Constituționale, a serviciilor de informații, a Ministerului Afacerilor Interne și a Serviciului de Telecomunicații Speciale, precum și a rolului fostului președinte Klaus Iohannis. Laura Gherasim a anunțat că raportul va fi transmis Parchetului General.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți, la Bacău, că nu a citit raportul AUR privind anularea alegerilor prezidențiale. El a spus că nu dorește să trimită subiectul în derizoriu.