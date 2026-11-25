Guvernul ia în calcul suplimentarea fondurilor pentru programul Rabla în 2027 și lansarea acestuia mai devreme decât în anii precedenți. Premierul Luca Niculescu a prezentat miercuri, 25 noiembrie, la finalul vizitei efectuate la uzina Dacia din Mioveni, și o serie de măsuri prin care Executivul urmărește reducerea costurilor cu energia electrică pentru companiile din sectorul industrial.

Șeful Executivului a declarat că industria auto contribuie cu 14% la produsul intern brut al României și reprezintă unul dintre principalele sectoare economice în ceea ce privește exporturile.

„Sunt aici și pentru a recunoaște importanța industriei auto pentru economia României, pentru că o treime dintre exporturile noastre provin din producția auto”, a declarat șeful Executivului.

Luca Niculescu a mai afirmat că marca Dacia reprezintă unul dintre simbolurile României.

Întrebat despre posibilitățile Executivului de a sprijini activitatea producătorului auto de la Mioveni, premierul a declarat că una dintre soluțiile avute în vedere este încheierea unor acorduri pe termen lung între furnizorii de energie și marii consumatori industriali.

„Vom facilita dialogul dintre producătorii de energie electrică și marii consumatori industriali pentru a încheia contracte de furnizare pe termen lung. Asta va însemna prețuri mai reduse. Prin Fondul pentru Modernizare avem posibilitatea de a finanța dezvoltarea capacităților de producție și stocare a energiei electrice destinate autoconsumului”, a explicat premierul.

Luca Niculescu a estimat că, din 2027, capacitatea de producție a energiei electrice va crește. Șeful Guvernului a făcut referire la centralele de la Iernut și Mintia, precum și la proiectul Neptun Deep, investiții despre care a spus că vor contribui la diminuarea presiunii asupra prețurilor energiei.

O altă măsură avută în vedere este introducerea unui tarif binom pentru consumatorii industriali. Premierul a declarat că Executivul susține analizarea acestei posibilități de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

Calendarul și finanțarea programului Rabla pentru anul viitor se află, de asemenea, în atenția Guvernului. Luca Niculescu a declarat că Executivul intenționează să devanseze începerea programului, în condițiile în care fondurile alocate acestuia au fost reduse în ultimii ani.

„Suntem conștienți de importanța acestui program. În ultimii ani am văzut că alocarea pentru acest program s-a diminuat. Deci ce ne propunem pentru anul viitor este să deschidem programul Rabla mai devreme”, a afirmat Luca Niculescu.

Premierul a vorbit și despre posibilitatea orientării sprijinului către producătorii auto din Uniunea Europeană, precum și despre deblocarea achizițiilor de mașini fabricate în România de către instituțiile publice.

„Analizăm posibilitatea de a avea un program Rabla mai generos. Vom vedea în ce măsură ne putem focaliza atenția pe producătorii care vin din Uniunea Europeană și de asemenea intenționăm să ne uităm la cum putem debloca achiziția de autovehicule produse în România de către autoritățile publice”, a mai declarat premierul.